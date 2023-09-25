Более тысячи человек эвакуировались из Нагорного Карабаха в Армению

25 сентября 2023, 00:01

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Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха свыше тысячи местных жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения на случай притока беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Минобороны России 24 сентября опубликовало видео с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. В ролике видно, что в Армению выехали не менее пяти автобусов.

По состоянию на 22:00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 1050 человек, говорится в релизе пресс-службы правительства Армении, который приводит издание News.am.

410 человек пожелали переехать в указанные ими места жительства, еще 360 в настоящее время обеспечены жильем, предоставленным правительством. Остальные граждане проходят процедуру регистрации.

В населенном пункте Корнидзор на границе создан гуманитарный центр, информирует "Интерфакс".

Те, у кого есть автомобиль, после получения топлива выезжают из Степанакерта сразу в Горис. Они едут к своим родным и близким в Армению, поэтому за помощью в Корнидзоре не обращаются, пишет телеграм-канал Re:public of Artsakh.

Напомним, 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

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