Более 40 тысяч мест размещения для карабахцев подготовлены в Армении

22 сентября 2023, 10:58

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Власти Армении подготовили более 40 тысяч мест размещения на случай притока в республику беженцев из Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Карабахе создали угрозу мирным жителям, десятки тысяч людей стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь. Часть сел осталась отрезана от Степанакерта. 21 сентября Никол Пашинян заявил, что "идут работы, чтобы принять 40 тысяч" жителей Нагорного Карабаха.

2 сентября, до начала боевых действий азербайджанских войск в Карабахе, Никол Пашинян заявил, что "жизнь и безопасность 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха под вопросом на фоне гуманитарного кризиса в регионе", сообщило в тот же день правительство Армении на своем сайте. О последствиях длительной блокады Лачинского коридора и гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения для жителей Нагорного Карабаха, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян. "На случай возможного притока людей в Армению подготовлено более 40 000 мест, речь идет о местах проживания, а также здравоохранении и питании. Это согласованная позиция с партнерами [из] Нагорного Карабаха", - приводит его слова News.am.

Пашинян добавил, что карабахских армян "можно будет перевезти в Армению в случае, когда будет зафиксирована невозможность" их пребывания в Нагорном Карабахе. "Мы понимаем, что такая невозможность в данный момент существует. Если ситуация не улучшится, она будет на повестке дня всех нас", - сказал он.

При этом Никол Пашинян отметил, что жители Нагорного Карабаха могут получить реальный шанс вернуться в свои дома. "Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной. Гуманитарный кризис продолжается. Мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами из Нагорного Карабаха, и в результате обсуждений, проведенных сегодня утром, мы можем констатировать, что есть определенные надежды на положительный сдвиг в ситуации, и это оценка ряда наших партнеров из Нагорного Карабаха, которую мы разделяем", - приводит его слова издание.

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Российские миротворцы эвакуировали около 5000 мирных жителей из сел Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, сообщило 21 сентября Минобороны России.

Одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Отметим, что в Ереване с 19 сентября проходят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими, 21 сентября они перекрыли движение в центре города. Пашинян предупредил, что силовики при разгоне подобных акций будут действовать жестко, но в рамках закона. Вечером того же дня активист Сурен Саакян и девять его сторонников были задержаны ереванской полицией после попытки установить палатку в сквере Маштоца.

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