Десять активистов задержаны в Ереване

22 сентября 2023, 02:15

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Активист Сурен Саакян и девять его сторонников задержаны ереванской полицией после попытки установить палатку в сквере Маштоца.

Как писал "Кавказский узел", активист Сурен Саакян, организовавший общественные обсуждения будущего Армении и Нагорного Карабаха, в ночь на 21 августа хотел поставить палатку в ереванском парке, но был задержан полицейскими. По словам активиста, его задерживали на три часа при каждой попытке установить палатку.

С 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна. Участники протестов периодически вступают в стычки с полицейскими, 21 сентября они перекрыли движение в центре столицы. Премьер-министр Армении предупредил, что силовики при разгоне подобных акций будут действовать жестко, но в рамках закона.

Полицейские задержали в сквере Маштоца активиста Сурена Саакяна и девятерых его сторонников, которые попытались установить палатку. Для задержания активистов в сквер прибыли свыше полсотни полицейского спецназа «красных» и «черных» беретов, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Каждый вечер силовики препятствуют установке палатки в сквере Маштоца, задерживая активистов, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка Лиана Норенц. По словам активистки, в сквере каждый вечер проходят общественные дискуссии с целью сформировать инициативную группу для защиты армянской государственности от угроз.

«Уже почти 40 дней каждое обсуждение заканчивается попыткой установить палатку, но каждый раз полиция выдвигает необоснованный запрет и задерживает активистов, якобы за неподчинение требованию полиции», - заявила Норенц.

Активистка отметила, что днем ранее, 20 сентября, активистам удалось установить две палатки. «Около двух десятков человек оцепили их, взявшись под руки, но силовики применили силу, задержав девять активистов. Сегодня (21 сентября) планировали аналогичную акцию, но полиция не стала дожидаться, пока установим палатку, сразу стала всех задерживать», - сказала она.

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