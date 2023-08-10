Последствия закрытия Лачинского коридора

10 августа 2023, 23:32

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Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В регионе растут протестные настроения, жители Нагорного Карабаха и Армении выражают претензии к российским миротворцам о бездействии, но те не спешат способствовать разрешению ситуации. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Хронология развития событий

15 июня 2023 года правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

11 июля госпогранслужба Азербайджана заявила о полном прекращении движения транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Лачин" в связи с выявлением фактов контрабандного провоза товаров машинами Красного Креста.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны.

28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение Государственной пограничной службы Азербайджана и предъявить груз для досмотра, так как между Арменией и Азербайджаном не урегулированы отношения.

Для провоза любых грузов из Армении в Азербайджан необходимо получать разрешение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента Азербайджага Махир Аббасзаде. "Никто не может без разрешения или наличия межгосударственных соглашений пересекать азербайджанскую границу. Но Армения игнорирует это право, что неадекватно проводимым между сторонами переговорам о мире. Ереван не принимает азербайджанские условия для подписания мирного договора, ведет процессы в негативном для сторон ключе. Тогда эта страна должна получать адекватный ответ", - сказал он.

Депутат напомнил, что Азербайджан предлагает армянам Карабаха получать гуманитарные грузы по агдамской открытой дороге. Предложение по агдамской дороге было принято также в Брюсселе.

Подробно о проезде через Лачинском коридоре рассказано в справке “Кавказского узла” Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе.

Арест Вагифа Хачатряна

29 июля 2023 года азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием Хачатряна. Представители Красного Креста, посетившие Хачатряна, рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

ЕСПЧ передал 8 августа Армении информацию о Вагифе Хачатряне, полученную из Азербайджана. Сведения о Вагифе Хачатряне переданы его родственникам. Европейский суд дал Армении срок до 16 августа, чтобы предоставить возражения по части фактов и позиции Азербайджана.

Угроза гуманитарной катастрофы

После полного закрытия проезда по Лачинскому коридору Минздрав Нагорного Карабаха указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, остановилась работа общественного транспорта.

8 августа 2023 года Минздрав Нагорного Карабаха заявил о росте смертности и заболеваемости. "В связи с тем, что единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией (Лачинский коридор), заблокирована Азербайджаном в течение восьми месяцев, имеется острая нехватка медикаментов и продуктов питания, люди испытывают постоянный стресс", - говорится в заявлении Минздрава, опубликованном на странице ведомства в Facebook*.

В этот же день Минфин Нагорного Карабаха призвал местных жителей без необходимости не обналичивать деньги и хранить их на банковских счетах. Из-за блокады возник дефицит наличности, что может привести к проблеме с выплатами пенсий и пособий, пояснило министерство.

При этом 8 августа, после 11-дневной полной блокады, при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста 11 пациентов из Степанакерта перевезены в Армению для получения неотложной специализированной медицинской помощи.

9 августа жительницы Нагорного Карабаха сообщили о проблемах с кормлением новорожденных из-за дефицита детского питания. В связи с блокадой и отсутствием поставок число случаев авитаминоза у детей выросло в несколько раз, сообщили представители властей.

10 августа в медцентры Армении были перевезены по Лачинскому коридору 10 тяжелобольных пациентов.

Акции протеста

31 июля 2023 года беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию перед зданием правительства в Ереване, потребовав от властей Армении конкретных шагов по деблокаде Нагорного Карабаха. В акции, по оценкам организаторов, приняли участие около 50 человек.

Глава общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян заявил "Кавказскому узлу", что власти Армении должны сделать все возможное по разблокировке сообщения с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха), в том числе силовым путем, если иного выхода не останется. По его мнению, параллельно деблокаде армянские власти должны озвучить право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение. "Пока не будет признан суверенитет Арцаха, проблему не решить", - сказал Айрян. Армянские власти "должны отказаться от политики уступок и заявить о самоопределении, как единственной возможности предотвратить геноцид", добавил он, отметив, что акции протеста будут проводиться ежедневно. Приоритетами должны стать разблокировка сообщения, доставка помощи в Нагорный Карабах и предотвращение гуманитарной катастрофы, перечислил требования активист.

1 августа 2023 года жители Нагорного Карабаха провели протестную акцию перед правительством Армении с требованием обратиться в Совет безопасности ООН для обсуждения вопроса о вводе в Нагорный Карабах международных миротворцев. Участники акции потребовали от Никола Пашиняна разъяснений о действиях правительства Армении в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Они передали Пашиняну письмо, в котором отмечается, что, согласно Конституции Армении, она обязана быть гарантом безопасности жителей Нагорного Карабаха. Но Пашинян, нарушив Конституцию и Декларацию о независимости Армении, не имея на то полномочий, передал функции гаранта безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха другим странам, заявлялось в письме.

В преамбуле к Конституции Армении говорится, что армянский народ принимает Конституцию Республики Армения, "основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении". Декларация независимости Армении, которая принята 23 августа 1990 года, ссылается на совместное решение Верховных Советов Армянской ССР и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

2 августа карабахские активисты побывали на встрече в российском посольстве в Армении. Встреча проходила на фоне протестной акции возле здания посольства России с требованием разблокировать Нагорный Карабах. На встрече был поднят вопрос о том, что российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства в Лачинском коридоре. Участники поинтересовались, какими видит Россия отношения с Арменией в дальнейшем. В посольстве России попытались переложить всю вину за ситуацию на "прозападную позицию Никола Пашиняна", на что участники встречи ответили, что это клише, придуманное Россией.

По итогу встречи карабахские активисты остались недовольны пояснением атташе России Александра Бугаева, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Участники встречи подчеркнули, что ситуация в Нагорном Карабахе критическая и, по мнению политологов и активистов, будет ухудшаться, пока действуют российские миротворцы, не имеющие мандата для обеспечения безопасности жителей.

3 августа бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян и глава Палаты адвокатов Нагорного Карабаха Эрик Бегларян подали в Административный суд иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Адвокаты попросили признать неправомерным заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, в частности, принадлежности к Азербайджану Нагорного Карабаха.

Жители Нагорного Карабаха потребовали встречи с Николом Пашиняном для разъяснений действий правительства Армении в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Поводом стали претензии, предъявленные карабахским активистам на встрече с российским атташе предъявили претензии по поводу их обращения к Пашиняну. "Нас упрекали в том, что в письме мы сказали, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, почему это слово написали, то слово написали. И сейчас мы хотим от армянского правительства пояснений, почему наше письмо оказалось на столе чиновника третьей страны и по какому праву нам предъявляют претензии, хотя мы обратились к премьеру Армении", - отметила председатель общественной организации "Возвращение к Дизаку", Маргарита Карамян.

В правительстве активистам ответили, что встречи с Николом Пашиняном не будет, а на письмо они получат ответ в течение семи дней.

6 августа Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что у него имеются разногласия с властями Армении. В интервью Общественному телевидению Нагорного Карабаха он призвал власти Армении “воздержаться от тех шагов и заявлений, которые могут поставить под сомнение право Арцаха на самоопределение".

8 августа в Ереване на акции протеста у здания правительства Армении добровольцы-участники войн в Нагорном Карабахе потребовали разблокировать Лачинский коридор и доставить в регион продовольствие. Акция проходила при большом скоплении силовиков и прессы. Полиция задержала 14 человек. Вечером того же дня все задержанные участники акции протеста были освобождены после составления протоколов

9 августа около 150 участников карабахской войны прибыли в Корнидзор. По словам командира отряда «Крестоносцы» Саркиса Погосяна, ветераны намеревались провести переговоры с российскими миротворцами, чтобы сопроводить гуманитарный груз в Степанакерт. "Если переговоры не дадут результат, вынуждены будем пойти разблокировать дорогу силой", - отметил он.

Армянские силовики преградили дорогу отряду. "Вместо того чтобы сплотиться и совместно разблокировать дорогу, силовики нас встретили при оружии", - рассказал один из участников акции на видео, опубликованном в Facebook*.

10 августа добровольческий отряд "Крестоносцы" отошел от Корнидзора, чтобы не обострять обстановку, ветераны намерены действовать в рамках закона, сообщил его командир Саркис Погосян.

Подготовка к маршу через реку Хакари

Инициативная группа движения по разблокировке Лачинского коридора с 31 июля вела запись добровольцев, готовых принять участие в мирном марше к мосту через реку Хакари. Инициаторы подчеркивали, что акция будет носить мирный характер. Регистрация участников акции велась по вечерам на площади Возрождения в Степанакерте. 2 августа на площадь прибыли автобусы, подготовленные для участников акции.

3 августа активисты анонсировали марш к мосту через реку Хакари, не назвав точной даты.

5 августа инициаторы марша к мосту через Хакари передали командованию российского миротворческого контингента свои требования в письменном виде. "Нам надо, чтобы мирный марш действительно был безопасным. Мы потребовали, чтобы российские миротворцы опровергли слухи о том, что миротворцы, используя мирный марш, проведут военную операцию по разблокировке коридора, и [задали вопрос о том,] готовы ли миротворческие силы обеспечить безопасность мирных граждан", - сказал представитель Штаба народного движения по разблокировке коридора Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

7 августа организаторы марша получили ответ, подписанный заместителем командующего Российским миротворческим контингентом. В ответе отмечается, что "мирные акции для РМК не являются поводом проведения каких-либо военных действий".

"В соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года РМК сопровождение транспорта в составе колонн автопробега, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов не предусмотрено", - сказано в документе.

Артур Осипян, которому адресован ответ замкомандующего РМК, выразил недовольство решением миротворцев. "Вопрос привлечения международных миротворцев становится еще более актуальным и необходимым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Карабахские активисты отметили, что они и не питали надежд на содействие российских миротворцев. Из ответа заместителя командующего Российским миротворческим контингентом очевидно, "что все полномочия по проверке документов людей и грузов, контролю передвижения по Лачинскому коридору переданы Госпогранслужбе Азербайджана", - сказал представитель Общественного совета при президенте Нагорного Карабаха, политолог Давид Карабекян. По его мнению, не стоит ожидать, что командующий миротворцами пойдет против курса руководства страны. "Я не исключал, что будет отказ Штабу народного движения, но гадал, какими словами это будет изложено", отметил председатель Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха, председатель оппозиционной партии "Завтрашний Арцах" Тигран Петросян.

Международная поддержка и оценки

2 августа кондитерская компания Grand Candy отправила два грузовика со сладостями для Нагорного Карабаха. 9 августа фура, груженная более чем 20 тоннами макаронных изделий и других продуктов питания, предоставленная Францией в качестве помощи, присоединилась к гуманитарной колонне в Корнидзоре. Таким образом, число грузовиков в гуманитарной колонне, ожидающие проезда в Нагорный Карабах, увеличилось до 22.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха 5 августа опубликовало заявление, адресованное международному сообществу. Ведомство заявило, что "придает важное значение призывам, звучащим на самом высоком уровне” о немедленном снятии Азербайджаном незаконной блокады Лачинского коридора". При этом отмечается, что никакого влияния на Азербайджан эти призывы не оказывают.

7 августа беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию у посольства Франции в Армении. Они призвали Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поднять в Совете безопасности ООН вопрос безопасности Нагорного Карабаха, а также потребовали ввода в Нагорный Карабах международного миротворческого контингента.

9 августа группа специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Властям Азербайджана следует разрешить проезд людей и перевозку грузов по Лачинскому коридору, заявили они. "Сняв блокаду, власти могут облегчить страдания тысяч людей в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи гражданскому населению", - говорится в обращении.

Подобные заявления «вызывают сожаление, и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций», считает Министерство иностранных дел Азербайджана, прокомментировав заявление экспертов ООН по правам человека.

В Баку напомнили, что Армения, вопреки обязательствам, не вывела вооруженные силы с международно признанной территории Азербайджана. Эти военные снабжались вооружением и боеприпасами через Лачинскую дорогу, а Азербайджан установил на ней КПП "Лачин" ради контроля своих границ, говорится в комментарии МИД.

После открытия ППП «Лачин» Азербайджан обеспечивал проход через него армянских жителей, транспортных средств Международного комитета Красного креста (МККК) и Российского миротворческого контингента, отмечается в документе. Дипломаты настаивают, что азербайджанская сторона создает условия для прохода армянских жителей региона через КПП при содействии МККК "несмотря на различные провокации Армении", - в том числе обстрел азербайджанских пограничников 15 июня и попытки контрабандного ввоза товаров.

10 августа 2023 года первый прокурор Международного уголовного суда (2003-2012) Луис Морено Окампо в сопроводительной записке к отчету о блокировке Лачинского коридора указал, что преднамеренное создание условий для физического уничтожения группы людей соответствует определению геноцида.

Он отметил, что с декабря 2022 года Азербайджан препятствует провозу в Нагорный Карабах продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Сложившаяся ситуация освещается в СМИ и обсуждается политическими лидерами.

«Мой вклад заключается в том, чтобы объяснить, почему эти действия следует считать геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха в соответствии со статьей II(c) Конвенции о геноциде: «Преднамеренное создание группе условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение». Здесь нет крематориев, нет нападений с мачете. Голод – невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений через несколько недель армяне [Нагорного Карабаха] будут уничтожены», - написал бывший прокурор МУС.

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