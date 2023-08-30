Мэр Парижа прибыла в Армению для сопровождения гуманитарной помощи Нагорному Карабаху

30 августа 2023, 10:59

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Из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Десять фур с гуманитарной помощью Франции для жителей Нагорного Карабаха выехали сегодня утром с ереванской площади Республики, передал корреспондент «Кавказского узла».

Гуманитарную помощь предоставили города Париж, Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Овернь, Окситания и регион Луары. Координационный совет армянских организаций Франции сообщил, что сегодня в Армению прибыла мэр Парижа Анн Идальго для сопровождения груза в Нагорный Карабах.

Сама Идальго на своей странице в X подтвердила, что находится в Армении. "Помощь для 120 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей, которые девять месяцев голодают и лишены всего. В связи с гуманитарной катастрофой, мы для них везем гуманитарную помощь", - написала она.

Напомним, 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

В июле карабахские активисты перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Жители Нагорного Карабаха не должны позволить властям согласиться на использование Агдамской дороги, заявили оппозиционеры.

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