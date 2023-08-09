Франция направила гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

09 августа 2023, 15:44

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Грузовик с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Корнидзор, где еще 21 фура с продуктами и предметами первой необходимости ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра.

Командир добровольческого отряда «Крестоносцы», полковник в запасе Саркис Погосян заявил 8 августа, что ветераны карабахской войны готовы сами разблокировать Лачинский коридор. Сегодня около 150 участников карабахской войны прибыли в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. Армянские силовики преградили дорогу отряду, заявил один из участников акции.

Фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась к гуманитарной колонне для Нагорного Карабаха, сообщили в рабочей группе по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе.

Франция предоставила гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха, заявил представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян в эфире новостей Общественного телевидения Армении.

Он отметил, что фура, груженная более чем 20 тоннами макаронных изделий и других продуктов питания, присоединилась к гуманитарной колонне в Корнидзоре. По его словам, гуманитарную помощь отправили французские города и провинции в знак солидарности и поддержки Нагорного Карабаха. "Это [помощь] показывает, что гуманитарный кризис [в Нагорном Карабахе] приобретает международный характер, а также необходимость разблокировки Лачинского коридора", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Ранее кондитерская компания Grand Candy отправила два грузовика со сладостями для Нагорного Карабаха, сообщило 2 августа агентство Armenia Today. Таким образом, число грузовиков в гуманитарной колонне увеличилось до 22.

Напомним, активисты в Ереване и Степанакерте проводят акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор. 8 августа на такой полиция задержала 14 человек, в тот же день они были отпущены.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

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