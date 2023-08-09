Армянские ветераны приехали в Корнидзор для переговоров с миротворцами

09 августа 2023, 13:45

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Около 150 участников карабахской войны прибыли в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. Армянские силовики преградили дорогу отряду, заявил один из участников акции.

Как писал "Кавказский узел", командир добровольческого отряда «Крестоносцы», полковник в запасе Саркис Погосян заявил 8 августа, что ветераны карабахской войны готовы сами разблокировать Лачинский коридор. По его словам, группа ветеранов планирует выехать из Еревана в Корнидзор, где находятся машины с гуманитарной помощью.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра.

В Корнидзор приехали около 150 ветеранов войны, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" командир отряда «Крестоносцы» Саркис Погосян. По его словам, ветераны намерены провести переговоры с российскими миротворцами, чтобы сопроводить гуманитарный груз в Степанакерт. "Если переговоры не дадут результат, вынуждены будем пойти разблокировать дорогу силой", - отметил он.

Силовики преградили дорогу бойцам отряда «Крестоносцы», заявил один из участников акции на видео, опубликованном в Facebook*. "Вместо того, чтобы сплотиться и совместно разблокировать дорогу, силовики нас встретили при оружии", - рассказал мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Также участник акции призвал присоединиться к отряду и содействовать в открытии дороги.

В отношении одного из подвергнутых накануне приводу возбуждено производство по подозрению в хранении холодного оружия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции Армении.

Напомним, активисты в Ереване и Степанакерте проводят акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор. 8 августа на такой полиция задержала 14 человек, в тот же день они были отпущены.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

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