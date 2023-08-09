Задержание на акции протеста в Ереване. Стоп-кадр видео Aysor.Am от 08.08.23, https://www.aysor.am/ru/news/2023/08/08/акция-протеста/2131678

09 августа 2023, 00:19

Освобождены участники акции протеста в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все 14 участников акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор освобождены после вручения протоколов, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Ереване и Степанакерте проводят акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор. На акции 8 августа полиция задержала 14 человек.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

Все 14 задержанных участников акции протеста освобождены, сообщили вечером 8 августа корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Полиции Армении.

«Участников акции задержали за невыполнение законного требования полиции. После составления протоколов их всех отпустили из полицейских участков в установленные законом три часа», - пояснил представитель полиции.

Командующий отрядом «Крестоносец», полковник в запасе Саркис Погосян отметил, что ветераны войны готовы пойти на любые шаги для разблокировки Лачинского коридора. По его словам, группа ветеранов планирует выехать из Еревана в Корнидзор.

«Сейчас мы направимся почтить память погибших воинов в «Ераблур», откуда двинемся в Корнидзор. Турки должны знать, что армянский народ не смирится с территориальными уступками», - заявил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Карабахские активисты сочли ожидаемым отказ миротворцев сопровождать марш по Лачинскому коридору", "Дефицит наличных денег возник в Нагорном Карабахе", "Дочь Вагифа Хачатряна сообщила о визите представителей Красного Креста к отцу".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 августа 2023, 00:31

  • Суд в Астрахани ужесточил режим Албагачиеву

    По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил заключенному из Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Решение будет обжаловано, сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

08 августа 2023, 23:30

08 августа 2023, 22:40

  • Длительная блокада сказалась на здоровье карабахцев

    В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросла смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных, сообщил Минздрав. Жители Нагорного Карабаха рассказали, что прекращение работы транспорта из-за отсутствия топлива не позволяет поехать из сел в Степанакерт даже при острой необходимости, а жизненно важных лекарств нет в продаже.

08 августа 2023, 21:51

08 августа 2023, 21:03

  • Инвалид из Сочи утратила надежду на справедливость после ответа из Москвы

    Представитель администрации президента на личном приеме обещал инвалиду детства из Сочи Гузель Гильмановой, которая 35 лет стоит в очереди на жилье, содействовать в получении благоустроенной квартиры в ближайшее время, но в письменном ответе заявил, что местные власти законно не предоставляют ей квартиру. По словам Гильмановой, после очередного отказа удовлетворить ее жалобу в суде и ответа московского чиновника она утратила веру в справедливость.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи