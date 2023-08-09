Освобождены участники акции протеста в Ереване

09 августа 2023, 00:19

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Все 14 участников акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор освобождены после вручения протоколов, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Ереване и Степанакерте проводят акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор. На акции 8 августа полиция задержала 14 человек.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

Все 14 задержанных участников акции протеста освобождены, сообщили вечером 8 августа корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Полиции Армении.

«Участников акции задержали за невыполнение законного требования полиции. После составления протоколов их всех отпустили из полицейских участков в установленные законом три часа», - пояснил представитель полиции.

Командующий отрядом «Крестоносец», полковник в запасе Саркис Погосян отметил, что ветераны войны готовы пойти на любые шаги для разблокировки Лачинского коридора. По его словам, группа ветеранов планирует выехать из Еревана в Корнидзор.

«Сейчас мы направимся почтить память погибших воинов в «Ераблур», откуда двинемся в Корнидзор. Турки должны знать, что армянский народ не смирится с территориальными уступками», - заявил он.

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