Азербайджанский Красный Полумесяц направил гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

29 августа 2023, 11:51

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Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило колонну грузовиков с 40 тоннами мучных изделий в Нагорный Карабах в качестве гуманитарной помощи его жителям.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября жители Нагорного Карабаха вышли на митинг в Степанакерте, на котором, в частности потребовали от властей эффективных мер по разблокировке Лачинского коридора. Из-за блокады в Нагорном Карабахе дефицит продуктов и топлива, жителям периодически отключают электричество. Ранее власти объявили о закрытии детсадов из-за проблемы с продовольствием.

29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах для его жителей, рассказал сотрудник гуманитарной организации.

"Надеемся, что гуманитарная помощь будет доставлена до адресата своевременно, без проблем. Транспортные средства сопровождается флагами и эмблемами Красного Полумесяца в соответствии с законом Азербайджана "Об использовании эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца и их защиты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило в Нагорный Карабах 40 тонн мучных изделий, отметил глава организации Новруз Аслан.

"Мы надеемся, что этот шаг будет положительно воспринят жителями Нагорного Карабаха и международным сообществом. Если нам удастся провести процесс оценки, в будущем мы также сможем доставить другие необходимые им товары", – процитировал Report.az Аслана, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

"Если власти Азербайджана действительно заинтересованы в ликвидации гуманитарной катастрофы в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), то им следует просто не запрещать восстановление поставок в Арцах через Лачинский коридор, как это планировалось в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года", – привел сегодня ее слова Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска "Лачин".

Сторонами конфликта была достигнута договоренность об использовании дороги в Карабах через Агдам и более интенсивном использование Лачинского коридора, однако Нагорный Карабах сорвал эти договоренности, сообщил 11 августа официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Нагорный Карабах считает КПП "Лачин" составной частью блокады. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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