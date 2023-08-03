Адвокаты подали иск к Пашиняну из-за признания территориальной целостности Азербайджана

03 августа 2023, 16:22

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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана неправомерно и противоречит Конституции, заявили в своем иске адвокаты из Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Участники акций протеста в Ереване и Нагорном Карабахе, которые требуют разблокировки Лачинского коридора, не раз заявляли, что слова Пашиняна не выражают мнение армянского народа и противоречат Конституции.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян и глава Палаты адвокатов Нагорного Карабаха Эрик Бегларян подали в Административный суд иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью признать его действия неправомерными и с требованием ликвидации их последствий, сообщило сегодня агентство News.Am.

Адвокаты попросили признать неправомерным заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, в частности принадлежности к Азербайджану Нагорного Карабаха. "Требуем запретить премьер-министру предпринимать какие-либо действия в направлении признания Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в составе Азербайджана, в том числе, подписывать документ", - привело издание слова Зограбяна.



Он отметил, что Конституция Армении базируется на Декларации независимости, в которой говорится о единении Армении и Арцаха. Исходя из этого, Зограбян отметил, что действия Пашиняна, которые имеют, в том числе, и международные последствия, противозаконны, сообщило сегодня агентство "Новости Армении".

"Кавказский узел" также писал, что в преамбуле Конституции Армении говорится, что армянский народ принимает Конституцию Республики Армения, "основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении". Декларация независимости Армении, которая принята 23 августа 1990 года, ссылается на совместное решение Верховных Советов Армянской ССР и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

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