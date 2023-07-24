Карабахские власти объявили о прекращении работы общественного транспорта

24 июля 2023, 19:00

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Работу общественного транспорта в Нагорном Карабахе решено полностью остановить с 25 июля из-за нехватки топлива, заявили сегодня власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", из-за острой нехватки топлива, вызванной блокадой Нагорного Карабаха, власти значительно сократили работу общественного транспорта: он работает в специальном режиме - в Степанакерте с 8 июля, а между селами – с 10 июля.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

С 25 июля работа общественного транспорта на всей территории Нагорного Карабаха будет полностью остановлена, так как исчерпаны запасы топлива, сообщило сегодня министерство территориального управления и инфраструктуры.

"В условиях нехватки топлива, вызванной блокадой Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") Азербайджаном, с 18 июля общественный транспорт в столице Арцаха Степанакерте находится в парализованном состоянии, однако сохранились межрегиональные маршруты. На данный момент скудные запасы топлива также исчерпаны", - говорится в сообщении министерства, размещенном в телеграм-канале инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Напомним, 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля участники акции протеста в Степанакерте призвали международное сообщество отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха.

Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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