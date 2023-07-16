В Нагорном Карабахе усугубляется проблема нехватки продуктов

16 июля 2023, 23:02

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Из-за блокады в Нагорном Карабахе обострился дефицит продуктов питания местного производства, рассказали местные жители. В вопросах снабжения продовольствием складывается критическая ситуация, заявил офис омбудсмена непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июля власти Нагорного Карабаха рассказали, что непризнанная республика уже 20 дней лишена любых поставок товаров, а том числе продовольствия. В магазинах Степанакерта пустые полки, из овощей и фруктов можно купить лишь те, что выращены в Нагорном Карабахе, рассказали местные жители.

15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. 15 июля стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин".

«Ситуация в Арцахе критическая, и с каждым днем становиться еще хуже», - говорится в распространенном сегодня заявлении офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

«Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 000 жителей Арцаха. Азербайджан также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как всё население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений. Международное сообщество ждёт, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить своё сожаление», - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он потребовал от МККК "зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида". "Народ Арцаха предан всеобщим преступным безразличием", - заявил Гегам Степанян.

В Инфоштабе правительства непризнанной республики подтвердили, что с 15 июня в Нагорный Карабах не поступают топливо, продукты питания и товары первой необходимости.

«Учитывая острую нехватку топлива, вызванную полной блокадой Арцаха со стороны Азербайджана, было принято решение значительно сократить движение внутриреспубликанского общественного транспорта. С 8 июля в Степанакерте, а с 10 июля межобщинный транспорт работает в специальном режиме», - сообщили в штабе.

«С 8 июля все жители, имеющие проблемы с реализацией сельхозпродукции, получили возможность на межобщинной маршрутке добраться до Центрального рынка Степанакерта с целью реализации своего товара… сдача сельскохозяйственной продукции, привезенной в Степанакерт жителями сельской общины на центральный рынок Степанакерта, осуществляется в целях исключения случаев повышения цен за счет перепродажи продукции», - рассказа сотрудник штаба.

«С 8 июля на центральном рынке Степанакерта сельчанам были предоставлены бесплатные палатки, чтобы они могли привезти и продать свой товар… Если в прошлом году на рынок в день поступало 15-20 тонн товара – овощей и фруктов, а сейчас даже за неделю на рынок поступают лишь какие-то килограммы», - сказал сотрудник администрации рынка.

В последние дни на рынок приезжают очень мало из сел, продукты привозят в ограниченном количестве, так как нет топлива. Если бы было газоснабжение, то некоторые автомобилисты могли бы ездить из города в села и привозить товар.

«На рынке нет яиц, молока, фруктов. Приходят молодые женщины, просят продать эти продукты для маленьких детей. Я сам понимаю, зачем молодой женщине эти продукты, но помочь не могу, так как нет их на рынке. У меня знакомые поставщики в селе, звоню им, прошу привезти. Оказывается, что у них тоже проблемы. Кур зарезали, так как из-за блокады не могли купить корм – нет в продаже, молоко не могу привезти из-за отсутствия топлива, да и удои упали из-за отсутствия корма, ну а фрукты тоже в дефиците, так как из-за блокады весной не смогли удобрять сады», - рассказал "Кавказскому узлу" владелец небольшого магазина на рынке Г. Газарян.

Продукты стоят дорого, так как сами сельские жители, предлагают свой товар по высокой цене, рассказала предприниматель на центральном рынке, не пожелавшая назвать имя.

«Товара не так много привозят. Каких-то несколько десятков килограммов. Перепродавая, я зарабатываю не так много. Я не могу предъявить претензии к сельскому жителю, потому, что на общественном транспорте не так много можешь привезти. Людям доставляешь неудобства, занимая место для сумок. Но городской житель сейчас питается с рынка, так как в магазинах ничего нет. А сейчас сезон огурцов, фасоли, картошки. Из фруктов – яблоки, арбузы. Но все это привезти в город проблематично из-за дефицита топлива», - отметила перекупщик.

Другая продавщица на рынке отметила, что все продукты питания подорожали в несколько раз. К примеру, по ее словам, в прошлом году килограмм огурцов стоил 200 драмов, в этом году – 1500 драмов (курс драма к рублю на 16 июля 2023 года - 1 драм - 0,23 рубля).

«Как перекупщик я добавляю к каждому товару по 50-100 драмов. А то, что сельский житель предлагает свой товар дорого, то это из-за блокады - выращивать трудно, товара не так много, привозить на рынок проблематично… Но, несмотря на это, люди все же покупают, так как в магазинах ничего нет – все продукты питания только на рынке, и то, в небольших количествах. Еще это сезонные продукты, через месяц их не будет в огородах», - сказала работник рынка, назвавшаяся Сильвой Атанесян.

«Последние два дня на рынок приезжают всего несколько человек из сел со своим товаром, так как проблема топлива уже стоит остро», - сказала она.

Он добавил, что много семей испытывают трудности с продуктами, особенно те городские семьи, которые всегда покупали в магазинах и на рынке. «Таким семьям очень трудно обеспечить рацион детей. У меня в семье такие же трудности, и у многих моих постоянных покупателей есть эти проблемы – дети и пожилые лишены нормального рациона», - сказал работник рынка в Степанакерте.

«Сахара нет, подсолнечного масла нет, яйца дети ели в конце июня. Топлива нет, приходится по магазинам и на рынок идти пешком, в надежде, что что-то случайно удастся купить у сельских жителей. Но у всех зеленая фасоль и картошка. И то, говорят, скоро не будет, так как привозить не будут – нет бензина. Нас ждут голодные времена», - сказала жительница Степанакерта Нелли Григорян.

«У нас в магазине рядом с домом остались несколько пачек жвачки. Из местной продукции только зеленая фасоль. Из-за отсутствия топлива сельские жители не могут привозить свою продукцию на продажу. А то малое количество продуктов, что они привозят на общественном транспорте, продают быстро на рынке, конечно же, быстро все раскупается. Сейчас сезон картошки, огурцов, зеленых яблок. Цены устанавливают сельские жители, и на мои вопросы, почему так дорого, сами не могут ответить толком. Говорят, что смотрят на соседний прилавок и ставят цену. Я их понимаю и безропотно все покупаю, дома ждут еду», - рассказала Маня Саргсян.

«Вчера купила маленькую капусту за 1300 драмов. По сравнению с прошлым годом подорожало почти в пять раз. Но нигде больше капусту не продавали, нет возможности привозить из районов, потому приходиться покупать то, что есть. Про то, почему дорого, не спрашиваю. То, что на рынке появилась капуста, уже хорошо», - сказала Гоар Григорян.

Напомним, жители Азербайджана блокировали Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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