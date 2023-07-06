Жители Степанакерта сообщили об ухудшении ситуации с продуктами

06 июля 2023, 17:33

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Нагорный Карабах уже 20 дней лишен любых поставок товаров, а том числе продовольствия, заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. В магазинах Степанакерта пустые полки, из овощей и фруктов можно купить лишь те, что выращены в Нагорном Карабахе, рассказали жители непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня власти Нагорного Карабаха ужесточили систему выдачи и продажи бензина, оказания медпомощи и распределения продуктов из-за ограничения перевозок по Лачинскому коридору. Жители Степанакерта сообщили, что система продажи продуктов по талонам продлена, но возник дефицит товаров - сложно приобрести сахар, яйца, подсолнечное масло и фрукты.

15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

Больше 20 дней в Нагорный Карабах не поступают никакие виды товаров, отметил на прошедшем сегодня заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась после инцидента на мосту Хакари 15 июня и с каждым днем из-за незаконной блокады Лачинского коридора она еще больше обостряется."Уже несколько месяцев прекращены поставки природного газа и электроэнергии", - отметил Пашинян, добавив, что Армения должна реагировать постоянной дипломатической работой, "как бы ни было сложно и политически, и эмоционально". Пашинян добавил, что возможности поставок лишены и российские миротворцы, поскольку коридор полностью заблокирован.

Российские миротворцы вопрос обеспечения своего контингента продовольствием решают при помощи вертолетов, заявил ранее на своей странице в Facebook* глава Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян. Он обратился к народу с призывом "пробудиться" и начать действовать. "Кого мы ждем, чего мы ждем? Дети обязательно должны оставаться голодными, чтобы мы пробудились?" - написал Петросян.

Он также отметил, что абсолютное большинство жителей Нагорного Карабаха поверили не лидерам Армении или Нагорного Карабаха, а словам президента России Владимира Путина о том, что армяне будут жить в Нагорном Карабахе безопасно и достойно. "Сегодня мы не живем, а выживаем, наше молчание изо дня в день усложняет положение страны и народа", - отметил Тигран Петросян.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсесян на прошедшем сегодня телемосте "Ереван - Степанакерт" заявил, что с 12 декабря 2022 года в Нагорный Карабах поступило ограниченное количество товаров, которые обеспечили минимальные нужды населения. Параллельно сильно сократились и внутренние ресурсы. А с 15 июня 2023 года в Нагорный Карабах не поступают никакие товары, и Арцах живет исключительно за счет внутренних ресурсов.

"Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") всегда жил в тесной связи с Арменией, а нынешнее положение с ограниченными условиями неописуемо тяжелые. Более 20 дней дети, старики, беременные женщины лишены необходимых продуктов: овощей и фруктов. Отсутствуют основные предметы гигиены. Люди лишены возможности доставить больных в больницы, жители районов и вовсе оторваны от столицы и лишены доступа к столичным медцентрам. Фермеры стоят пред серьезнейшими проблемами. Из-за отсутствия подачи электроэнергии из Армении, жители Арцаха получают электроэнергию на пару часов в день. Это все - не нарушение прав человека, а их уничтожение", - заявил Гурген Нерсесян.

В магазинах Арцаха продаются только местные продукты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Грануш Саргсян. По ее словам, в столице в свободной продаже есть картофель, зеленая фасоль. Цены на них немного снизились. "Вчера фасоль видела по 600 драмов (1,55 доллара США), а картошку - по 300 (0,77 долларов США). Есть арбузы местные по 500 драмов (1,29 доллара США), яблоки - по 2000 драмов (около 5 долларов США)", - отметила Саргсян.

В магазинах, по ее словам, полки пустые, за исключением остатков того, что завезли раньше - сыр "Лори", кофе, чай. -

Нарине Караханян рассказала, что в Степанакерте можно купить картошку, фасоль, зелень, кабачки, да и то в ограниченных количествах. Привозить из районов в столицу сельхозпродукцию стало невозможно из-за отсутствия топлива. "Раньше, когда в магазинах был товар, в городе можно было встретить российских миротворцев. А сейчас полки пустые, их особо и не встретишь. В магазине рядом с нашим домом на полках только кетчуп и майонез с прошлого завоза. Есть люди, которые покупают их, вдруг как-нибудь пригодится", - отметила Караханян.