Жители Нагорного Карабаха рассказали о трудностях с покупкой продуктов

04 июля 2023, 22:49

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На фоне запрета на провоз гуманитарных грузов по Лачинскому коридору с 15 июня власти Нагорного Карабаха ограничили работу транспорта и общепита. В непризнанной республике сложно приобрести сахар, яйца, подсолнечное масло и фрукты, рассказали жители.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня власти Нагорного Карабаха ужесточили систему выдачи и продажи бензина, оказания медпомощи и распределения продуктов из-за ограничения перевозок по Лачинскому коридору. Система продажи продуктов по талонам продлена, но возник дефицит товаров, рассказали "Кавказскому узлу" жители Степанакерта. Госминистр Нагорного Карабаха анонсировал создание пунктов продажи сахара и масла для семей с детьми, а в села продукты будут передавать представители властей.

15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

В Нагорном Карабахе отмечается дефицит топлива, дефицит всех видов продуктов и товаров на фоне запрета на провоз гуманитарных грузов через Лачинский коридор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в инфоштабе правительства Нагорного Карабаха. "В целях экономии правительство решило ввести ряд правил и ограничений. В частности хлебопекарням выдается мука на три дня – согласно их заявке и объему работы, объектам общественного питания запрещается проводить крупные мероприятия. Для экономии топлива сокращено число рейсов общественного транспорта, а работающие граждане переведены на удаленку", - сообщили в Инфоштабе.

Указами госминистра и президента с начала месяца введены ряд ограничений, подтвердили в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха. С этой недели, в Степанакерте и райцентрах правительство постановило организовать пункты по реализации сахара и подсолнечного масла семьям с детьми до 18 лет, сельским общинам продовольствие будет передано через органы местного самоуправления. "В республике будет продолжать работать талонная система. Поэтому все граждане, в том числе дети, могут реализовать свои талоны как и раньше", - уточнили в Инфоштабе правительства.

С 5 июля введены ограничения на деятельность объектов общественного питания. В частности, запрещается проведение крупных мероприятий, за исключением свадебных обедов с участием до 50 человек и траурных мероприятий с участием до 30 человек. Также запрещена доставка кулинарной продукции. Ограничения действуют и на оказание услуг вне заведений общепита. "Объектами общественного питания считаются банкетные залы, рестораны, столовые, кафе, бары, буфеты, а также объекты общественного питания при отелях, туристических домах", - отметили в Инфоштабе Нагорного Карабаха.

Жители Степанакерта рассказали, что невозможно купить те продукты, которые не выращиваются локально. "Большой дефицит сахара и подсолнечного масла. Яйца продают не каждый день и лишь в одной точке Степанакерта, и то если в большой очереди простояв долго. Из бытовой химии очень в дефиците стиральный порошок. Но зато на рынке полно местной продукции – фасоль, картошка и арбузы. Но это сезонный урожай, через месяц сельские жители и это не будут привозить на рынок. Запастись на зиму тоже невозможно, так как сельские жители продают очень дорого", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зарине Балаян.

Карина Арутюнян из Аскеранского района, привозит в Степанакерт на продажу зелень, зеленую фасоль и картошку из своего огорода. Она заметила, что продает недорого, хоть и люди выражают недовольство.

"Нет бензина, чтоб привезти на своей машине. Поэтому с тяжелыми сумками я вынуждена приехать на общественном транспорте. Кроме того, я продаю так же как все. Если бы люди не покупали, я бы снизила цены. Но ведь покупают. Вот только часто спрашивают про домашние яйца. В это время года куры плохо несутся, поэтому на рынке нет яиц домашних кур. Может к осени наладится, и мы сможем привезти яйца на продажу", - сказала женщина, которая продает товар на рынке Степанакерта.

В магазинах и на рынке очень скудный товар, посетовала мать двоих детей Анжелика Степанян. "Хорошо, хоть хлеб не в дефиците. Но сейчас лето, и отключения электричества не так сильно отражается на людях. Но если коридор не откроют, если электричество не восстановят, то людям будут очень трудно. Дети уже страдают из-за скудного рациона. Нет мяса и яиц. Детям нужны абрикосы и персики, которых сейчас полно в Армении", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Степанакерта Геворг Саакян рассказал, что из-за блокады остался без работы, так как все строительные работы приостановились. "Пробовал заняться частным перевозом, но опять же из-за блокады нет бензина. У меня семья, дети. Один ребенок проходит лечение в Реабилитационном центре. Жена постоянно с ним. Как мне, безработному мужчине, быть? Надо же содержать семью? Ситуация катастрофическая", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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