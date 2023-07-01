Карабахские власти анонсировали создание пунктов продажи продуктов

01 июля 2023, 20:24

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В Степанакерте и райцентрах решено организовать пункты продажи сахара и масла для семей с детьми, а в села продукты будут передавать представители властей, заявил сегодня госминистр Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня власти Нагорного Карабаха ужесточили систему выдачи и продажи бензина, оказания медпомощи и распределения продуктов из-за ограничения перевозок по Лачинскому коридору. Система продажи продуктов по талонам продлена, но возник дефицит товаров, рассказали "Кавказскому узлу" жители Степанакерта.

15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

После обсуждения в правительстве ситуации, сложившейся в результате блокады, принято решение в течение следующей недели создать в Степанакерте и райцентрах пунктов продажи сахара и масла для семей с детьми до 18 лет, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

"В сельские общины они будут передаваться через органы местного самоуправления", - приводит сегодня его слова News.am.

Кроме того, по словам министра, на следующей неделе будут введены "ограничения на деятельность объектов общепита", а работникам госучреждений будет предоставлена возможность работать удаленно из дома, пишет издание.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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