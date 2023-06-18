Жители Нагорного Карабаха сообщили о дефиците продуктов питания

18 июня 2023, 21:50

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Власти Нагорного Карабаха ужесточили систему выдачи и продажи бензина, оказания медпомощи и распределения продуктов из-за ограничения перевозок по Лачинскому коридору. Система продажи продуктов по талонам продлена, но возник дефицит товаров, рассказали жители Степанакерта.

Как сообщал "Кавказский узел", инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав непризнанной республики заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись в Нагорном Карабахе с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали машины миротворцев и Красного Креста. На 138-е сутки блокады они приостановили акцию, после чего дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян сообщил, что по решению правительства непризнанная республика перешла на режим жесткой экономии. Топливо теперь будет выдаваться служебным машинам только при крайней необходимости, вызванной рабочими моментами. Органам местного управления даны указания для доставки и распределения среди населения продуктов первой необходимости и хлеба. Скорая медицинская помощь будет оказываться только при крайней необходимости, городской и межобщинный транспорт будет работать строго по установленному графику. Даны указания хозяйствующим субъектам о равном распределении оставшихся в магазинах товаров.

Прекращена также продажа топлива населению, однако при крайней необходимости для получения бензина можно обратиться в правительство, проинформировал Нерсисян на своей странице в Facebook*, призвав население «не впадать в панику, реально оценить ситуацию и отнестись с пониманием».

В Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха заверили, что пока дефицита лекарств, средств гигиены и детских товаров в аптеках не наблюдается, имеющихся запасов хватит еще на несколько дней. Овощи и фрукты будут выдаваться по талонам. Процесс выдачи талонов населению на июнь – июль начался на прошлой неделе и еще продолжается.

«С самого начала блокады резко сократилось количество, а затем и вовсе отсутствовал ряд продуктов питания, особенно почти все виды овощей и фруктов, поскольку они импортировались из Армении. Учитывая нехватку продовольствия, в Арцахе с 20 января действует специальная талонная система, в рамках которой в ограниченном объеме продаются продукты и товары первой необходимости. Как как и в прошлые месяцы, талоны действуют только на товары первой необходимости. Это макароны, рис, гречка, сахарный песок, подсолнечное масло, яйца, картошка, другие овощи, фрукты, стиральный порошок», - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в инфоштабе.

В одном из супермаркетов в Степанакерте корреспонденту "Кавказского узла" сегодня сообщили, что некоторые продукты по талонам уже есть в продаже, а некоторые поступят со складов на днях. Там же отметили, что в продаже еще есть ряд отпускаемых без талонов товаров, привезенных до 15 июня. Это конфеты, чаи и бытовая химия.

Продавец овощей и фруктов на центральном рынке в Степанакерте рассказала, что за два последних дня распродала все имевшиеся у нее товары по талонам и ждет новой партии. Она уже подала заявку на картошку и другие овощи в Министерство сельского хозяйства, но там не смогли сообщить точно, когда будут продукты.

«Как и все торговые точки на рынке, ждем, когда позвонят и скажут, что товар можно забирать со складов. Цены на продукты устанавливаются правительством, мы имеем право прибавить только 15% к стоимости. Правительство периодически проверяет торговые точки, и в случае нарушения вводятся штрафы. Цены устанавливаются и на местную продукцию, но разница небольшая с привозными, да и местной продукции не так много пока», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" работник рынка.

Жительница Степанакерта Астхик Карапетян рассказала, что вчера на рынке купила местной картошки и огурцов, а сегодня пришла закупить продукты на неделю вперед и уже "ничего не нашла". "Рынок пуст, продавцы без дела сидят. У меня талоны, которые надо реализовать. Ни овощей, ни фруктов. Два дня не могу найти подсолнечное масло и сахарный песок. И яйца в дефиците. Звонила в правительство, возмущалась. Там мне сказали, что через несколько дней будут продукты, которые можно будет купить по талонам. Надеюсь, так и будет», - заметила женщина.

Еще одна покупательница на рынке Ангелина Захарян заметила, что сейчас немного легче вытерпеть блокаду, потому, что "если поискать, то в некоторых магазинах можно найти местные овощи и фрукты", хоть и не в больших количествах.

«Люди в основном сажают для себя, своей семьи, поэтому большими партиями овощи и фрукты достать невозможно. Я сегодня купила полкило свежей картошки и пять яиц, захотелось побаловать внуков свежими продуктами. Но в целом, думаю, у людей есть кое-какие запасы, и острой нехватки питания не будет. Может, рацион детей опять немного изменится из-за отсутствия некоторых овощей и фруктов. Но у нас уже поспела черешня, клубника. Если каждый день ходить на рынок, то можно их застать в продаже. Еще есть шелковица, зелень свежая», - рассказала пенсионерка.

«Говорить о последствиях блокады еще рано. Летом еще как-то легче пережить эти трудности. Но если блокада затянется, то вторую зиму пережить будет трудно. Многие больные и пожилые не выживут», - опасается жительница Степанакерта Светлана Бабаян.

Относительно прекращения выдачи топлива житель Степанакерта Левон Бабаян заметил, что «это новая волна безработицы среди мужского населения – застой такси-сервисов и частных таксистов, грузоперевозчиков». «Также многие не смогут ездить на работу, скажем, на плантации или привозить свою продукцию на рынок для продажи. Проблемы умножаются, а блокада не прекращается», - посетовал мужчина.

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