Детские учреждения Нагорного Карабаха столкнулись с угрозой закрытия из-за блокады

18 июня 2023, 11:33

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Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись в Нагорном Карабахе с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, сообщили власти. Омбудсмен Нагорного Карабаха указал на нарушение права карабахских детей на образование, на охрану здоровья, а местные жители пожаловались, что из-за блокады обеспечивать семьи всем необходимым им становится все труднее.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня дети и их родители провели флеш-моб в Степанакерте, обратившись к мировому сообществу с требованием приложить усилия для защиты их прав на мирную жизнь.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали машины миротворцев и Красного Креста. На 138-е сутки блокады они приостановили акцию, после чего дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

Помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян рассказал, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Кашатакскому (Лачинскому) коридору, что привело к полной блокаде Нагорного Карабаха.

"Если эта ситуация продолжится, то мы стоим перед гуманитарной катастрофой. Будут парализована работа всех сфер, которые как-то удерживались – медицина, образование, внутриобщинные транспортные связи. Из-за дефицита продовольствия, возможно, придется закрыть детские сады, в аптеки не будут поступать детские питания и памперсы", – сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

"Пока, запасы продовольствия позволяют до 50 дошкольным учреждениям работать, но это на неделю – две", – добавил он.

Становится проблематичной организация досуга детей в летние каникулы – из-за полной блокады, дефицита продуктов и топлива, невозможно организация детско-юношеских лагерей, спортивных и культурных мероприятий, отметил помощник госминистра.

С 12 декабря 2022 года 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся в блокаде, из них порядка 30 тысяч – дети, 9 тысяч – инвалиды, 20 тысяч – пожилые жители. Нормальных условий для получения образования лишены 20 тысяч детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информационного штаба Нагорного Карабаха.

В Степанакерте продолжают работать детское медицинское объединение "Аревик" и Родильный дом, отметил сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

"Во время блокады, медикаменты и медицинские препараты в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) привозил только Красный Крест, и правительство распределяло их по медучреждениям. Но с 15 июня Азербайджан запретил все гуманитарные грузовые перевозки по Кашатакскому (Лачинскому) коридору. Имеющиеся медицинские запасы позволят проводить медобслуживание на некоторое время. Кареты скорой помощи выезжают только при острой необходимости, так как есть дефицит топлива. С каждым днем, медобслуживание населения, особенно детей и пожилых людей становится проблематичным", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В реанимационных отделениях больниц находятся 8 детей, и 9 взрослых, из которых трое – в критическом состоянии, добавил он.

В качестве примера значения Лачинского коридора он рассказал, что врачи в Армении смогли удалить из бронхов 10-месячного ребенка инородное тело. Благодаря этому его жизнь была спасена. Этот ребенок был перевезен по Лачинскому коридору из Нагорного Карабаха.

"Последствия блокады в большей степени негативно ощущают уязвимые группы –инвалиды, старики, и дети, причем разного возраста, от младенцев до подростков. В одном случае они выражены остро, с проблемами, связанными с обеспечением предметами ухода, лекарствами, продуктами питания, в другом случае, с нарушением права на образование и медобслуживания", – уточнил сотрудник пресс-службы.

Блокада оказывает серьезное психологическое воздействие на детей, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "[Психологическое давление] присутствует во всех арцахских семьях, что непосредственно сказывается на детях. Наши мониторинги показали, что обращения к детским психологам и неврологам увеличились на 47%", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Родители уже замечают психологическую депрессию и психологические проблемы у своих детей, добавил он. "Если блокада затянется, я думаю, что в следующем учебном году у нас снова возникнут проблемы с беспрепятственной реализацией права детей на образование, на охрану здоровья. Сфера образования остается одной из наших самых серьезных проблем, так как надлежащая реализация права на образование была затруднена в течение достаточно долгого времени – во время пандемии, войны, и послевоенные события, включая блокаду", – пояснил омбудсмен.

"Тысячи детей с проблемами здоровья состоят на учете в различных медицинских учреждениях и до блокады регулярно посещали медицинские учреждения Армении для осмотра, но сейчас, по сути, лишены этой возможности", – подчеркнул он.

Жительница Нагорного Карабаха Асмин П. рассказала, что каждые шесть месяцев, возила ребенка на обследование в Армению, так как в больницах Нагорного Карабаха нет необходимого оборудования.

"Из-за блокады, нам не удается поехать в Ереван. Пытаемся поддержать здоровье ребенка силами местных врачей и через консультации с врачей в Армении онлайн. Но нет положительной динамики. Лекарства получаем по госзаказу, однако нам необходимо обследование на месте. Мне страшно за своего ребенка", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один местный житель Давид Лалаян рассказал, что является отцом новорожденного ребенка. И что он переживает, что возникнут проблемы с детским питанием и подгузниками, как было первые месяцы блокады. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за блокады потерял работу, и что большую часть сбережений потратил на закупку всего необходимого для ребенка.

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