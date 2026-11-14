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05:19, 14 ноября 2026

Судья по делу Арсена Геворгяна заявил самоотвод

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После смерти представителя "Сильной Армении" Арсена Геворгяна судья Арам Григорян, который рассматривал его дело, заявил самоотвод.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян (также упоминается в СМИ как Геворкян, - прим. "Кавказского узла"), кандидат от оппозиционной партии "Сильная Армения" на пост главы общины Степанаван. Он был арестован 21 октября по обвинению в подкупе избирателей, которое отвергал. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт, при этом в партии возложили ответственность за произошедшее на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров. Ранее он не жаловался на состояние здоровья.

По версии Антикоррупционного комитета, перед муниципальными выборами Геворгян при содействии других лиц передал деньги нескольким десяткам избирателей в обмен на голосование за "Сильную Армению". Сам политик отверг обвинения. Его адвокаты заявили, что средства предназначались для предвыборных расходов и передавались между представителями одной политической силы.

После смерти Арсена Геворгяна судья Антикоррупционного суда Арам Григорян, рассматривавший дело оппозиционного политика, заявил самоотвод, пишет 13 ноября News.am.

Григорян, который рассматривал дело Геворгяна и еще 13 человек, отметил, что сложившаяся ситуация может вызвать сомнение в беспристрастности судебного разбирательства. Судья также отметил, что обстоятельства смерти Геворгяна могут вызвать сомнения у беспристрастного наблюдателя в его непредвзятости и повлиять на восприятие как объективности судебного разбирательства по делу, так и справедливости судебных актов, которые будут приняты. Григорян также добавил, что заявил самоотвод, исходя из интересов правосудия.

21 октября Арам Григорян рассмотрел ходатайство следователя о заключении Арсена Геворгяна на два месяца под стражу. 6 ноября дело Геворгяна было направлено в суд, а 9 ноября передано Григоряну на рассмотрение.

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Автор: "Кавказский узел"

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