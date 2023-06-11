Дети Нагорного Карабаха потребовали от ООН защитить их право на мирную жизнь

11 июня 2023, 22:54

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Дети и их родители провели флеш-моб в Степанакерте, обратившись к мировому сообществу с требованием приложить усилия для защиты их прав на мирную жизнь.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали машины миротворцев и Красного Креста. На 138-е сутки блокады они приостановили акцию, после чего дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

В Степанакерте рядом с символом непризнанной республики «Мы и наши горы» более тридцати детей вышли с плакатами на армянском, русском, английском языках, где были написаны «Мы хотим жить в мире», «Не отнимайте у нас право на жизнь», «Нарушаются права 30 тысяч детей Арцаха», «Мир, защити на от насилия», «Не лишайте нас мирного детства», «Мир, откройте дорогу жизни». Участники акции также записали обращение в международные структуры и организации, в том числе к Международному детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) с призывом обратить внимание на нарушение прав около 30 тысяч детей, проживающих в Нагорном Карабахе в условиях блокады. В ходе акции ее участники периодически вместе скандировали громко «Нет войне», «Нет блокаде Арцаха», «Нет нарушенным правам», передает корреспондент "Кавказского узла", бывший на месте акции.

Акцию организовал благотворительный фонд «Арарич» (Творец). После войны 2020 года фонд приостановил свою деятельность, и лишь в июне 2023 года возобновил работу, рассказал "Кавказскому узлу" представитель фонда Унан Тадевосян. Он пояснил, что фонд к 1 июня подготовил ряд мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, но из-за непогоды они были перенесены. Для детей была организована выставка, проведены творческие и технические мастер-классы, концерт, кукольный театр, раздали бесплатные угощения и подарки. Из Степанакерта и районов были бесплатно организованы автобусные рейсы к месту мероприятия.

По словам Тадевосяна, к памятнику автобусами привезли более 200 детей, кроме того, многие участники приехали на своих машинах.

«Цель программы – подарить радость и улыбку детям блокадного Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказский узел"). Мы попробовали отвлечь детей хоть на короткое время от событий, происходящих в стране. Многие взрослые думают, что дети ничего не понимают, но мы, работники фонда, педагоги, социальные работники, психологи, хорошо знаем, что дети тоже переживают и сталкиваются с трудностями. Также благотворительный фонд «Арарич» в рамках Международного дня защиты детей вместе с детьми и их родителями, обращается ко всем международным структурам и организациям, занимающимся защитой детей, в том числе к Международному детскому кризисному фонду ООН (ЮНИСЕФ), с просьбой помочь в борьбе за защиту нарушенных прав», - сказал Тедевосян.

Он добавил, что при посредничестве фонда организована акция детей с плакатами, а обращение будет распространено в СМИ и отправлено адресатам.

«Более 180 дней Арцах находится в блокаде. Настоящее и будущее наших детей нас тревожит. Мы, родители решили обратиться в международные структуры и организации, чтоб Арцах был разблокирован, и чтоб права наших детей на мирную и достойную жизнь, были восстановлены. Мы обратились в фонд «Арарич». Они организовали первое мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, а в рамках программы мы смогли обратиться к международному сообществу», - рассказала "Кавказскому узлу" мать двоих детей Сиран Авакян.

«Мы будем ждать ответа», - сказала Гаяне Григорян, выразив надежду, что их обращение будет услышано.

«Мы направляем из блокадного Арцаха призыв всеми миру, и надеемся, что не будем проигнорированы, и общечеловеческие ценности будут важнее, чем политические дивиденды», - сказала мать двоих детей Шушан Саркисян.

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