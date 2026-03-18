Публикация о защите армянского наследия Карабаха вызвала дискуссию на тысячу комментариев

Более тысячи комментариев оставили армянские и азербайджанские пользователи Facebook* под публикацией "Кавказского узла" о призывах сохранить наследие Карабаха. Дискуссия переросла во взаимные обвинения в вандализме и спор о необходимости привлекать международное сообщество.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты.

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Публикация в соцсети Facebook* "Кавказского узла" о том, что армянские историки призвали остановить разрушение армянских памятников в Карабахе, набрала, по данным на 04.00 мск сегодня, 18 марта, 1058 комментариев. Комментаторы быстро перешли на взаимные обвинения в вандализме, важности сохранения исторической памяти и праве на интерпретацию прошлого. Ключевой линией конфликта стало сопоставление нынешних заявлений армянских историков с событиями предыдущих десятилетий. При этом каждая сторона апеллирует к собственному опыту утрат и разрушений, однако значительная часть комментариев сосредоточена не на фактах, а на взаимном недоверии к аргументам оппонентов.

Некоторые пользователи усомнились в компетенции упомянутых в публикации экспертов. По их мнению, профессиональное сообщество не является единым, следовательно, эксперты не могут выступать от имени всех коллег. Это усиливает общий скепсис к публичным оценкам и делает обсуждение еще более фрагментированным.

«Какие историки? Я знаю массу историков, которым все равно», - отметил Fatih Irevanli. "Историки — кто?" - спросил Расим Махмудов.

Пользователи Facebook* считают, что обсуждение нельзя вести без учета более широкого контекста разрушений, о которых заявляют обе стороны. Так как тема защиты культурного наследия тесно переплетена с политикой и памятью о войне, то любые обвинения воспринимаются через призму прошлых конфликтов.

«Почему об этом заговорили только сейчас?» - интересуется Shamil Israfilov. «Нужно рассматривать ситуацию с обеих сторон», - написал Aynur Ibrahimova. «Без общего анализа это выглядит односторонне», - заявил Ruslan Ramazanov.

Часть аудитории апеллирует к прошлым событиям, подчеркивая, что доверие уже подорвано и любые новые заявления воспринимаются критически. «После такого кто вам поверит?» - спрашивает Геннадий Симантов. «Где были 30 лет назад?» — интересуется Farid Nasirov.

Комментаторы подчеркивают, что каждая сторона указывает на разрушения, которые игнорируются международным сообществом, что только усиливает недоверие к новым заявлениям, в итоге спор смещается в сторону справедливости оценок. «Нельзя забывать прошлые события», - написала Amina Eybatova. «Нужно сначала признать старые разрушения», - считает Elmar Ibrahimov. «Иначе диалог невозможен», - добавил Akif Shukurov.

Принадлежность исторических памятников вызвала спор

Одним из центральных вопросов комментаторы сочли принадлежность культурных объектов региона. Читатели обращают внимание, что аргументы сторон строятся на разных исторических интерпретациях. «Эти памятники имеют другую историческую основу», - считает Sevda Mehrəliyeva. «Есть альтернативные версии происхождения», - написал Tarana Zamanova. «История требует доказательств», - заявил Gunduz Bahri.

Озвучены и более категорические утверждения, отражающие крайние позиции сторон. «Это Армения», - заявил Gagik Tshagharyan. «Нет там армянских церквей», - парирует Табриз Мамедов. «Их нет», - вторит ему Эльчин Мамедов.

Другие участники требуют доказательств исторической принадлежности и ценности объектов. «Докажи, что это ваше», - написал Замин Адилов. «Пусть докажут ценность», - отметила Elnara Babayeva.

Другие пользователи придерживаются мнения, что культурное наследие региона нельзя определять в одностороннем порядке, а подобные споры приводят к поляризации мнений. «Нельзя игнорировать существующие данные», - считает Syuzi Susanna. «Исторические факты должны быть проверены», - написал Gar Ian. «Важно учитывать культурный контекст», - отметил Eduard Mkhitaryan.

Часть аудитории и вовсе отвергает историческую аргументацию оппонентов. «История — выдумка», - отметила Dilara Mikayilova. «Сказки про древность», - отметил Арзу Джафаров.

Призывы к международному вмешательству вызвали неоднозначную реакцию. По мнению части аудитории, такие инициативы неэффективны без внутреннего диалога, а многие и вовсе кептически относятся к роли международных организаций. «Никто не вмешается без политической воли», - считает Aynur Ibrahimova. «Подобные призывы уже звучали ранее», - написал Elshad Aliyev. «Результатов это не приносит», - заявил Rauf Salamov.

Часть комментаторов настаивает, однако, на необходимости провести внешнюю оценку. По их мнению, только международные эксперты могут обеспечить объективность, однако и к подобным механизмам имеются вопросы. «Международная комиссия могла бы помочь», - считает Syuzi Susanna. «Нужна независимая экспертиза», - написала Marina Kirakosyan. «Без этого спор не решить», - поддакивает Ruben Avagyan.

Комментаторы предложили сравнить разрушения разных периодов

По мнению пользователей соцсети, важным элементом дискуссии стало сопоставление разрушений в разные периоды конфликта. Они считают, что подобная полемика превращается, по сути, в обмен обвинениями. «Нужно учитывать разрушения прошлых лет», - считает Asker Jafarov. «История не начинается с текущих событий», - написал Vugar Veliyev. «Контекст важен», - заявил Ilham Guliyev.

Прозвучали и конкретные обвинения. «Мечети превращали в стойла», - написала, к примеру, Yasmin Huseynzade.

Другие пользователи в ответ отметили, что прошлое не должно оправдывать действия в настоящем. По их мнению, каждое нарушение должно рассматриваться отдельно. Читатели обращают внимание, что это одна из немногих попыток вернуть разговор к конкретной теме. «Нельзя оправдывать одно другим», - считает Max Vinci. «Каждый случай требует оценки», - написал Gar Ian. «Нужно говорить о настоящем», - отметил Syuzi Susanna.

Заметное место в обсуждении заняла тема реставрации памятников. Стороны по-разному оценивают состояние объектов в прошлом, что приводит к взаимным обвинениям в искажении фактов. «Объекты находились в хорошем состоянии», - считает Ованес Минас. «Есть данные о реставрации», - написал Artur Gazaryan. «Это подтверждается источниками», - заявил Syuzi Susanna.

Некоторые пользователи и вовсе решили прокомментировать события в радикальной форме. «Все памятники будут снесены», - заявила Дилара Кулиева. «Разравнять с землей», - написала Фарида Наджафова. «Заберите с собой», - написал Азер Ахмедов.

Встречаются и ироничные оценки объектов. «Страшный памятник», - отметила Ната Аллахвердиева. «Сделать туалет», - предложил Mustafa Hesenov.

Дискуссия о состоянии памятников переросла в спор о праве на территорию

Большое количество комментариев касается вопроса права на территорию, исходя их ответов на который следует говорить уже и сохранении памятников. «Каждое государство решает на своей территории», - считает Namik Ibrahimov. «Это вопрос суверенитета», - написал Rauf Rauf. «Решение принимают местные власти», - заявил Mahmud Rahmanov.

Впрочем, некоторые комментаторы считают, что культурное наследие универсально. «Нельзя уничтожать культурные объекты» - считает Max Vinci. «История принадлежит не только одной стороне», - написал Ruben Avagyan. «Есть международные нормы» - отметил Gar Ian.

На фоне резкой дискуссии и взаимных обвинений в комментариях есть и призывы к сдержанности и взвешенной позиции. «Нужно учиться сосуществовать», - считает Aynur Ibrahimova. «Важно думать о будущем», - написал Rufi Mansur. «Конфликт не должен продолжаться бесконечно», - заявил Mahir Qadirov.

Комментаторы предложил выйти за рамки взаимных обвинений и перейти к адекватному диалогу. «Нужно искать компромисс», - считает Alexander Hakimov. «Диалог важнее споров», - написал Abrahаm Grey. «Без этого не будет прогресса», - отметил Rafiq Abbasov.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".