Повреждение могил участников СВО на Кубани привело к уголовному делу

Уголовное дело возбудили в Краснодаре по факту осквернения 14 захоронений участников специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края. К 26 апреля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 9050 бойцов с юга России: 4460 - из СКФО и 4590 - из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений 1 , сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь на 1 мая 2026 года неизвестные, находясь на кладбище в хуторе Копанском краевого центра, повредили 14 захоронений участников специальной военной операции. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировали фотографию с одной из могильных плит и повредили деревянный крест.

"Следователем СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, совершивших противоправные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Фонд "Бойцы невидимого фронта имени Олега Харченко" в Telegram-канале уточнил, что поврежденные надгробия находятся в 17 ряду Копанского кладбища. Сейчас там установлены временные фото, а к 9 мая все повреждения пообещали устранить.