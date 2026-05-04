Боец из Северной Осетии убит в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Валерий Богачев из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 585 бойцов из Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 584 бойцов из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит Алексей Беликов.
В военной операции убит Валерий Богачев, 1971 года рождения, сообщила 3 мая в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.
Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 585 бойцов из Северной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
