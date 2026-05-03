Сняты ограничения для туристов на курорте "Эльбрус"

Возобновлено катание на горнолыжной трассе Гарабаши – Мир, которая была закрыта на курорте "Эльбрус" из-за тумана и плохой видимости.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая на "Эльбрусе" была закрыта для катания горнолыжная трасса Гарабаши – Мир.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Сегодня горнолыжная трасса Гарабаши – Мир открыта для катания, как и другие трассы, сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Согласно публикации, сегодня на курорте открыты с 9.00 мск все пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350м - 3000м), Кругозор – Мир (3000м - 3500м), Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м).

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе (административном центре Эльбрусского района) слабый дождь при температуре воздуха +14 градусов. В ночь на 4 мая дождь усилится до умеренного, температура воздуха понизится до +7 градусов.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.