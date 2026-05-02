09:32, 2 мая 2026

Дело Халилова о незаконном привлечении денег дольщиков передано в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура направила в горсуд Нальчика дело застройщика Андзора Халилова, обвиняемого в незаконном привлечении денег дольщиков для строительства многоквартирных домов.

Как писал "Кавказский узел", застройщик из Кабардино-Балкарии Андзор Халилов обвиняется в четырех эпизодах незаконного привлечения средств дольщиков. Кроме того, он стал обвиняемым по делу о финансировании терроризма.

По версии силовиков, в 2018 году он перечислял деньги участнику международной террористической организации, а в 2023-2024 годах присвоил деньги жителей Нальчика по фиктивным договорам доверительного управления имуществом. После этого обвиняемый покинул Россию. В январе 2025 года его объявили в международный розыск, а в марте того же года задержали в ОАЭ. После депортации в Россию Халилов был арестован.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего предпринимателя, находившегося в международном розыске и обвиняемого по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ , сообщает ведомство на своем сайте.

"По версии следствия, обвиняемый, вступив в предварительный преступный сговор с иными лицами, уголовное дело в отношении которых ранее направлено в суд, в период с июля 2019 г. по август 2024 г. незаконно привлек для строительства многоквартирных домов денежные средства граждан в общей сумме свыше 111 млн рублей. При этом с гражданами не заключались договоры участия в долевом строительстве и не использовались эскроу-счета для взаиморасчетов", - говорится в публикации.

Уголовное дело направлено в Нальчикский горсуд для рассмотрения по существу, отметила прокуратура.

Дело трех других обвиняемых уже находится в суде

По данным издания «Газета Юга», речь в сообщении идет об Андзоре Халилове, а "иные лица, уголовное дело в отношении которых ранее направлено в суд" – это Кантемир Кучмазоков, Мурат Хамоков и Рафаэль Шокумов.

Участники митинга дольщиков. Волгоград, 10 июня 2017 г. Фото Татьяны Филимоновой для Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана

По состоянию на 09.30 мск 2 мая, на сайте Нальчикского горсуда не опубликована карточка дела Халилова. При этом в картотеке суда размещены сведения о деле Кантемира Кучмазокова, Мурата Хамокова и Рафаэля Шокумова.

Все трое, как и Халилов, обвинены по части 2 статьи 200.3 УК РФ, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Дело поступило в суд 26 сентября 2025 года, 31 октября было назначено судебное заседание. Однако с тех пор оно так и не состоялось, поскольку с ноября по апрель откладывалось девять раз по различным основаниям – в том числе из-за неявки свидетелей и защитника.

Напомним, обвинение Халилова в финансировании терроризма основано на показаниях свидетеля Карданова, которого сам обвиняемый называет вымышленным. Другой фигурант дела о сборе денег для боевиков также отрицает обвинения.

В суде застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекращено.

Отметим, Андзор Халилов известен как один из самых крупных застройщиков Кабардино-Балкарии. Летом 2024 года его супруга была среди родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России на выпускном. Тогда силовики составили административные протоколы на девять человек, по крайней мере восемь из них были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.

Автор: "Кавказский узел"

