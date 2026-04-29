00:46, 29 апреля 2026

Военный осужден в Нальчике за два эпизода уклонения от службы

Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти с половиной годам колонии Дамира Гасанова, который сначала не явился в часть, а через два месяца самовольно оставил место службы.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Гасанов признан виновным в неявке на службу и самовольном оставлении части в период мобилизации , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Гасанов без уважительных причин 22 апреля 2025 года не явился к установленному времени в воинскую часть, а 7 июля того же года самовольно оставил воинскую часть в Краснодарском крае.

"12 мая 2025 года Гасанов был обнаружен сотрудником полиции в Геленджике Краснодарского края, а 6 февраля 2026 года обнаружен сотрудником полиции в селе Янтарном Прохладненского района, а с 22 апреля до 12 мая 2025 года и с 7 июля 2025 года до 6 февраля 2026 года Гасанов проводил время по своему усмотрению в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии соответственно", - говорится в публикации.

Военнослужащий по совокупности преступлений приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, обвиняемый - Дамир Гасанов. Дело в суд поступило 16 апреля, приговор вынес судья Лазарев.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
