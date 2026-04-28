Музыкальный фестиваль отменен в Сочи после атаки на Туапсе

После атаки беспилотников на Туапсе и нового пожара на местном НПЗ организаторы фестиваля VK Fest, который должен был состояться 21 июня в Сириусе, объявили о его переносе на 2027 год.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром власти сообщили, что в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. В связи с пожаром объявлена эвакуация жильцов ближайших домов в пункт временного размещения.

Жители Кубани сегодня сообщили, что дым от пожара в Туапсе виден с курорта Красная Поляна и из Сириуса. Эколог Георгий Каваносян со ссылкой на очевидцев писал, что дым из Туапсе также "дошел до Горячего Ключа и виден из Краснодара".

Проведение VK Fest в Сириусе в 2026 году отменено, площадка примет фестиваль только в 2027 году. Согласно официальному сообщению организаторов, все купленные билеты сохраняют свою силу - для прохода на мероприятие в следующем году их достаточно просто сохранить. Тем, кто планирует вернуть денежные средства, необходимо заполнить соответствующую заявку на официальном сайте проекта, сообщил BFM.ru.

"Понимаем, что это может повлиять на ваши планы, поэтому сразу уточняем: все билеты остаются действительными на следующий год, обновлять их не нужно", - говорится в сообщении организаторов на странице во "ВКонтакте".

Несмотря на изменения в графике на юге России, в других городах VK Fest 2026 пройдет по расписанию. Фестиваль примут Казань (7 июня), Санкт-Петербург (4–5 июля) и Москва (18–19 июля). Кроме того, в ближайшее время организаторы намерены объявить новый город, который будет включен в маршрут текущего года взамен выбывшей площадки в Сириусе.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале и марте атака беспилотников сорвала спортивные мероприятия в Сочи. В частности, матч ФК "Сочи" против московского "Спартака" был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА.