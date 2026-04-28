Кавказский узел

22:16, 28 апреля 2026

Музыкальный фестиваль отменен в Сочи после атаки на Туапсе

Сцена и дым. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотников на Туапсе и нового пожара на местном НПЗ организаторы фестиваля VK Fest, который должен был состояться 21 июня в Сириусе, объявили о его переносе на 2027 год.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром власти сообщили, что в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. В связи с пожаром объявлена эвакуация жильцов ближайших домов в пункт временного размещения.

Жители Кубани сегодня сообщили, что дым от пожара в Туапсе виден с курорта Красная Поляна и из Сириуса. Эколог Георгий Каваносян со ссылкой на очевидцев писал, что дым из Туапсе также "дошел до Горячего Ключа и виден из Краснодара". 

Проведение VK Fest в Сириусе в 2026 году отменено, площадка примет фестиваль только в 2027 году. Согласно официальному сообщению организаторов, все купленные билеты сохраняют свою силу - для прохода на мероприятие в следующем году их достаточно просто сохранить. Тем, кто планирует вернуть денежные средства, необходимо заполнить соответствующую заявку на официальном сайте проекта, сообщил BFM.ru.

"Понимаем, что это может повлиять на ваши планы, поэтому сразу уточняем: все билеты остаются действительными на следующий год, обновлять их не нужно", - говорится в сообщении организаторов на странице во "ВКонтакте".

Несмотря на изменения в графике на юге России, в других городах VK Fest 2026 пройдет по расписанию. Фестиваль примут Казань (7 июня), Санкт-Петербург (4–5 июля) и Москва (18–19 июля). Кроме того, в ближайшее время организаторы намерены объявить новый город, который будет включен в маршрут текущего года взамен выбывшей площадки в Сириусе.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале и марте атака беспилотников сорвала спортивные мероприятия в Сочи. В частности, матч ФК "Сочи" против московского "Спартака" был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
05:30, 29 апреля 2026
Пункт временного размещения для жителей Туапсе открыт на базе гостиницы
Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794
03:52, 29 апреля 2026
Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе
03:05, 29 апреля 2026
Активисты прокомментировали отмену выборов главы поселения на Кубани
Вениамин Кондратьев (справа) во время визита в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
18:37, 28 апреля 2026
Прибытие Кондратьева в Туапсе вызвало критику в соцсетях
Анастасия Троянова. Скриншоты фото из телеграм-канала издания "Кедр"*
16:54, 28 апреля 2026
Силовики в Туапсе пять часов удерживали журналистку экологического издания
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Камнепад в Дагестане. Фото: Риа Новости https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
