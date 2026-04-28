12:23, 28 апреля 2026

Восстановлен проезд ко всем селам Дагестана

Последствия оползня в селе Дагестана. Фото: РИА "Дагестан"https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 26 апреля оставались заблокированными 16 сёл в Чародинском районе и два - в Тляратинском. Вечером того же дня транспортное сообщение со всеми селами было восстановлено, однако 27 апреля дороги к четырем селам в Чародинском районе оказались перекрытыми после сходов оползня и селя.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта – начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Трещина на асфальте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:39 27.04.2026
Сельчане в Дагестане попросили о помощи из-за угрозы обвала дороги
Единственная дорога, связывающая с внешним миром село Ириб в Чародинском районе Дагестана, может обвалиться в любой момент. Власти до сих пор не перекрыли дорогу, и люди продолжают ездить по ней, обращения в администрацию района не дали результатов.

В Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов, объявил сегодня в своем телеграм-канале Минтранс республики.

По данным ведомства, в регионе остаются закрытыми 19 участков автодорог, но там организован объезд.

"В результате прохождения 27-28 марта и 4-5 апреля 2026 года на территории Республики Дагестан обильных осадков в виде ливневых дождей движение автотранспорта временно было закрыто либо затруднено на 156 участках автодорог регионального и межмуниципального значения в 31 муниципальных образованиях. [...] Движение автотранспорта восстановлено на 137 участках", - говорится в публикации.

Напомним, к 27 апреля от жителей Дагестана поступило более 233 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. Жители Чечни подали властям более 29 тысяч аналогичных обращений.

При этом, по словам местных жителей, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде, указали адвокаты.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
