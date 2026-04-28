Восстановлен проезд ко всем селам Дагестана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района.
Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 26 апреля оставались заблокированными 16 сёл в Чародинском районе и два - в Тляратинском. Вечером того же дня транспортное сообщение со всеми селами было восстановлено, однако 27 апреля дороги к четырем селам в Чародинском районе оказались перекрытыми после сходов оползня и селя.
Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта – начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
В Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов, объявил сегодня в своем телеграм-канале Минтранс республики.
По данным ведомства, в регионе остаются закрытыми 19 участков автодорог, но там организован объезд.
"В результате прохождения 27-28 марта и 4-5 апреля 2026 года на территории Республики Дагестан обильных осадков в виде ливневых дождей движение автотранспорта временно было закрыто либо затруднено на 156 участках автодорог регионального и межмуниципального значения в 31 муниципальных образованиях. [...] Движение автотранспорта восстановлено на 137 участках", - говорится в публикации.
Напомним, к 27 апреля от жителей Дагестана поступило более 233 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. Жители Чечни подали властям более 29 тысяч аналогичных обращений.
При этом, по словам местных жителей, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде, указали адвокаты.
"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.