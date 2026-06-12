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13:38, 12 июня 2026

Хадулаев заявил о фальсификации дела против жительницы Дагестана

Джамиля Гарунова. Фото: https://t.me/KhadulaevShamil/17082

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беременная Джамиля Гарунова четыре месяца содержится в СИЗО Хасавюрта. Преследование было инициировано после того, как Джамиля ушла от мужа, регулярно избивавшего ее, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана. Он сравнил преследование Гаруновой с делом Анастасии Гойсан.

Комиссия Общественной наблюдательной комиссии Дагестана посетила СИЗО-3 Хасавюрта по обращению родственников 39-летней Джамили Гаруновой, сообщил глава комиссии Шамиль Хадулаев.

"Арестованная находится 4 месяца в СИЗО-3, хотя она беременна (6 месяцев) и у ней ранее был проломлен мужем череп. Посадил её бывший муж из-за того, что она ушла от него. Дело возбудили в Хасавюрте, хотя она не может понять причем тут Хасавюрт, если она махачкалинка и никогда там ничего не делала и отношения не имеет, но говорит, что ее муж там всех держит в руках, потому и возбудили фиктивное дело именно там, где он очень влиятелен", - сообщил Хадулаев в своем Telegram-канале

Он провел аналогии с делом Анастасии Гойсан. "Копия дела Насти Гойсан!", - подчеркнул Хадулаев.

Он приложил к публикации фотографию Гаруновой со следами сильных побоев на лице. По его словам, женщину избивали постоянно. "Постоянно избивать женщину потерявшую отца в 1 годик и не имеющую братьев, это наверное подвиг", - указал он.

Он подчеркнула, что судья Верховного суда РД Мраморова дважды отклонила решения в пользу Джамили. "Мы готовим заключение о посещении прокурору РД", - сообщил Хадулаев, пообещав позднее опубликовать другие подробности истории

Как писал "Кавказский узел", москвичка Анастасия Гойсан, которая больше полугода содержалась в махачкалинском СИЗО по обвинению в присвоении денег, добилась передачи ее дела для рассмотрения в столицу. В апреле 2025 года Анастасия Гойсан, содержавшаяся на тот момент в СИЗО Махачкалы, объявила голодовку. Она обосновала свой протест тем, что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. 10 апреля он была отпущена из-под стражи. Следователь вновь подал ходатайство об аресте Гойсан в Дагестане, но суд в Махачкале 27 мая прекратил производство по этому материалу. 

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в налоговых органах Москвы. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и добился ее уголовного преследования в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера". Сама Гойсан настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее туда и поместили под арест. 

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Автор: "Кавказский узел"

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