Анастасия Гойсан добилась переноса ее дела из Дагестана в Москву

Москвичка Анастасия Гойсан, которая больше полугода содержалась в махачкалинском СИЗО по обвинению в присвоении денег, добилась передачи ее дела для рассмотрения в столицу.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Анастасия Гойсан, содержавшаяся на тот момент в СИЗО Махачкалы, объявила голодовку. Она обосновала свой протест тем, что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. 10 апреля он была отпущена из-под стражи. Следователь вновь подал ходатайство об аресте Гойсан в Дагестане, но суд в Махачкале 27 мая прекратил производство по этому материалу.

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в налоговых органах Москвы. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и добился ее уголовного преследования в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера". Сама Гойсан настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее туда и поместили под арест.

Дело Анастасии Гойсан, возбужденное против нее в Дагестане, будет рассматриваться по месту ее жительства в Москве, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Он отметил, что защита Гойсан добивалась передачи ее дела в Москву и в августе Верховный суд России принял соответствующее решение. "На это решение была подана апелляция, которую рассматривали 14 октября там же в Верховном суде России. Итог - решение суда оставили в силе", - написал Хадулаев.

В начале октября Анастасия Гойсан рассказала в видеоинтервью каналу FATA MORGANA свою историю - о том, как бывший возлюбленный организовал ее уголовное преследование в Дагестане, из-за чего она провела в СИЗО семь месяцев. Фрагмент ее интервью опубликовала 3 октября в Instagram* журналистка Регина Гаджибалаева.

По словам Гойсан, дагестанские правозащитники были единственными, кто помог ей и "продолжает помогать до сих пор". Глава ОНК Шамиль Хадулаев и его коллега Муслим Юнусов во время очередного посещения СИЗО обратили внимание на ее изможденный и истощенный вид, после чего занялись ее делом.

"Обратили внимание, не остались равнодушными. Когда они услышали мою историю, они все были в ужасе. Они не удивились, они говорят: "наши такое могут сделать". И семью (бывшего сожителя) они знают, в Дагестане это очень известная семья, но я сама об этом не знала. Хадулаев Шамиль и Юнусов Муслим были практически на всех моих судах, они первыми опубликовали в Telegram-канале мою историю, помогали мне отправлять письмо Александру Бастрыкину, привлекли к моему делу депутата республики Дагестан (Сайгидпашу Умаханова). Они мне очень помогали", - рассказала Анастасия.

Москвичка отметила, что в заключении единственным способом "не сойти с ума" для нее было чтение книг, но в махачкалинском СИЗО с книгами были проблемы. Представители ОНК Дагестана добились того, чтобы ей передали книги. "Они за справедливость, я им очень благодарна", - заключила Гойсан.