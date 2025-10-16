×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:48, 16 октября 2025

Анастасия Гойсан добилась переноса ее дела из Дагестана в Москву

Анастасия Гойсан. Кадр видеоинтервью regina.gajibalaeva / Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Москвичка Анастасия Гойсан, которая больше полугода содержалась в махачкалинском СИЗО по обвинению в присвоении денег, добилась передачи ее дела для рассмотрения в столицу. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле Анастасия Гойсан, содержавшаяся на тот момент в СИЗО Махачкалы, объявила голодовку. Она обосновала свой протест тем, что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. 10 апреля он была отпущена из-под стражи. Следователь вновь подал ходатайство об аресте Гойсан в Дагестане, но суд в Махачкале 27 мая прекратил производство по этому материалу. 

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в налоговых органах Москвы. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и добился ее уголовного преследования в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера". Сама Гойсан настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее туда и поместили под арест. 

Дело Анастасии Гойсан, возбужденное против нее в Дагестане, будет рассматриваться по месту ее жительства в Москве, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев. 

Он отметил, что защита Гойсан добивалась передачи ее дела в Москву и в августе Верховный суд России принял соответствующее решение. "На это решение была подана апелляция, которую рассматривали 14 октября там же в Верховном суде России. Итог - решение суда оставили в силе", - написал Хадулаев. 

В начале октября Анастасия Гойсан рассказала в видеоинтервью каналу FATA MORGANA свою историю - о том, как бывший возлюбленный организовал ее уголовное преследование в Дагестане, из-за чего она провела в СИЗО семь месяцев. Фрагмент ее интервью опубликовала 3 октября в Instagram* журналистка Регина Гаджибалаева. 

По словам Гойсан, дагестанские правозащитники были единственными, кто помог ей и "продолжает помогать до сих пор". Глава ОНК Шамиль Хадулаев и его коллега Муслим Юнусов во время очередного посещения СИЗО обратили внимание на ее изможденный и истощенный вид, после чего занялись ее делом. 

"Обратили внимание, не остались равнодушными. Когда они услышали мою историю, они все были в ужасе. Они не удивились, они говорят: "наши такое могут сделать". И семью (бывшего сожителя) они знают, в Дагестане это очень известная семья, но я сама об этом не знала. Хадулаев Шамиль и Юнусов Муслим были практически на всех моих судах, они первыми опубликовали в Telegram-канале мою историю, помогали мне отправлять письмо Александру Бастрыкину, привлекли к моему делу депутата республики Дагестан (Сайгидпашу Умаханова). Они мне очень помогали", - рассказала Анастасия. 

Москвичка отметила, что в заключении единственным способом "не сойти с ума" для нее было чтение книг, но в махачкалинском СИЗО с книгами были проблемы. Представители ОНК Дагестана добились того, чтобы ей передали книги. "Они за справедливость, я им очень благодарна", - заключила Гойсан. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:47, 17 октября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
22:18, 16 октября 2025
Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет
22:10, 16 октября 2025
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами
21:21, 16 октября 2025
Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО
20:22, 16 октября 2025
Органы опеки забрали детей у многодетной матери из Дагестана
03:49, 16 октября 2025
Ограничения в аэропорту Волгограда отменены
Все события дня
Новости
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
21:53, 14 октября 2025
11 человек стали жертвами аварии с военным грузовиком в Дагестане
Гуманитарная помощь для Палестины в Ингушетии, июль 2024 года. Фото: официальный сайт правительства Ингушетии
20:54, 14 октября 2025
Перемирие в Газе не изменило повестку помощи палестинцам на Северном Кавказе
Автомобили на затопленной улице в Махачкале. 19 сентября 2025 г. Кадр видео из телеграм-канала "Черновика" https://t.me/chernovik_new/4740
00:39, 14 октября 2025
Юристы сочли ущерб от потопа в Махачкале основанием для исков к мэрии
Полицейский и майнинг-ферма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:13, 13 октября 2025
Три майнинг-фермы найдены в дагестанском селе Майданское
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Александр Кочубаев. Скриншот фото "Арменпресс" от 16.10.25, https://t.me/armenpress/89035
16 октября 2025, 22:38
Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване

16 октября 2025, 21:06
ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

Похороны Инала Джабиева. Фото: http://alaniainform.org/
16 октября 2025, 18:14
Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

Муса Кавраев (справа) и Шаид Жамалдаев. 15 октября 2025 г. Фото: https://t.me/parlamentchr/11801
16 октября 2025, 15:38
Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше