Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

Бекир Гашимов и Абакар Махсумов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1865 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта власти и силовики назвали имена не менее чем 1863 убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана.

Бекир Гашимов, 1987 года рождения, с мая 2023 года проходил военную службу в должности рядового, наводчика артиллерийского орудия. Убит 4 марта 2026 года в Добропольском районе Донецкой Народной Республики.

Абакар Махсумов, 1975 года рождения, был мобилизован в 2022 году. Служил в звании майора командиром специальной штурмовой бригады. Убит 3 февраля 2026 года в селе Полтавка Донецкой Народной Республики, сообщила сегодня администрация Рутульского района.

В предыдущий раз о смерти уроженца Рутульского района, Муслима Муслимова, стало известно в феврале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1865 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.