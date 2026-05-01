02:35, 1 мая 2026

Аналитики оценили кандидатов на посты главы и премьера Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В тандеме с Федором Щукиным на посту главы Дагестана Магомед Рамазанов, которому предложено возглавить правительство республики, получит ведущую роль, полагают журналисты и политолог.  

Как писал "Кавказский узел", на встрече с Путиным 30 апреля на пост главы Дагестана была предложена кандидатура главы Верховного суда Республики Федора Щукина, а на должность главы правительства - полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова. Сергей Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа главы государства об отставке; по словам Путина, он завершает работу в республике и переходит на другую работу.

Федор Щукин и Магомед Рамазанов являются для Дагестана относительно новыми людьми, и решение назначить их на два главных поста в республике выглядит достаточно нетипичным, считает политолог Альберт Эседов

“То, что сроки полномочий у главы республики заканчиваются в сентябре - это понятно, он сам об этом говорил на недавней встрече с журналистами. Предложенные варианты Щукин и Рамазанов - это действительно новые кандидаты, у которых нет так называемых кланов и особых связей внутри республики. В этой связи, вполне возможно, что мы получим управление по типу периода (Владимира) Васильева, но за исключением того, что в нынешней конфигурации усиливается команда сенатора Сулеймана Керимова”, - сказал Эседов корреспонденту “Кавказского узла”.

Телеграм-канал “Что там у дагестанцев?” опубликовал список приглашенных в Кремль на встречу с президентом России. Среди них был депутат Госдумы Хизри Абакаров, который, по словам Эседова, является, приближенным к Керимову человеком.

И Щукин, и Рамазанов – люди, близкие Сулейману Керимову, а также способные проводить более понятную и нужную своим покровителям политику, заявил дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным. 

“Известно, что у Меликова с Керимовым был не сильный, но конфликт: Меликов хотел быть самостоятельным в плане проведения политики республики, а команда Керимова хотела более активных шагов со стороны руководства Дагестана в защиту их бизнес-интересов. Рамазанов воспринимается, как лицо, которое назначено Путиным руководить Дагестаном. Назначение в руководство республикой представителя коренной национальности, в данном случае аварца, может вызвать очередные разговоры о необходимости национального квотирования, от чего Кремль хочет уйти. Поэтому Рамазанов предлагается на позицию премьер-министра, а главой республики – Федор Щукин”, – сказал журналист корреспонденту “Кавказского узла”. 

7 апреля Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе Магомеду Рамазанову приехать в Дагестан, чтобы принять участие в работе по ликвидации последствий паводков, информировала “Российская газета”. Он отметил, что знания Рамазанова обстановки в регионе будут востребованы. "Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я бы попросил вас перебраться сейчас в Дагестан. И там в качестве зама полпреда поработать на вашей малой родине", - цитировало Путина издание.

Он добавил, что Щукин на посту председателя Верхсуда Дагестана сделал работу судебного сообщества с одной стороны более прозрачной, а с другой – более подчиненной и управляемой. В частности, это выражается в том, что судебная система республики заполняется людьми Щукина из Новгородской области.

“Щукин, как представляется, лицо формальное. Рамазанов – сильный премьер. Щукин умеет руководить большими коллективами, но в этом тандеме он будет лицом подчиненным. Ранее старались подбирать глав из главенствующих в Дагестане национальностей, за исключением Васильева”, – считает журналист. 

Федор Щукин на посту главы Дагестана – это вынужденная необходимость, так как назначение главой Магомеда Рамазанова повлечет "ненужные перемены" ввиду соблюдаемого в республике принцип национального квотирования, а таких перемен "Кремлю явно не хочется", считает дагестанское издание “Черновик”

“Отсюда, скорее всего, и родилось решение: раз Рамазанов, став главой, может вызвать ненужные перемены в республике, то пусть он будет де-юре на второй позиции, но, как де-факто, сильный местный премьер-министр. А де-юре первая позиция будет у Щукина, особо не претендующего на что-то большее. В этой схеме многое будут значить не только личности на первых ролях, но и их команды. И тут, как полагаем, сидящий рядом с Владимиром Путиным депутат Госдумы Хизри Абакаров (возможно) будет тем самым "кадровым центром", который и определит будущее Дагестана”, – говорится в публикации Telegram-канала “Черновика”.

В прошлом в Дагестане существовала особая система выборов – национально-территориальные округа, квотирование мест в парламенте. Аварцы традиционно получали пост президента, даргинцы – спикера парламента, а премьер был кумыком, рассказал в апреле 2009 года в интервью "Кавказскому узлу" бывший тогда главой Дагестана Муху Алиев. В 2006 году федеральный центр привел избирательную систему республики в соответствие с общероссийской. Придерживались в республике национального баланса и в правительстве. В феврале 2013 года президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что команда, собранная Рамазаном Абдулатиповым, должна быть сбалансирована по всем составляющим, в том числе по этнической. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

