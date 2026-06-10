Дагестанский блогер объявил голодовку в СИЗО Астрахани с требованием справедливого расследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Магомеддибир Магомеддибиров объявил голодовку в СИЗО Астрахани, где он содержится около полугода после дорожного конфликта. Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев отметил, что на видео показано, что оппонент первым ударил блогера, однако силовики задержали именно Магомеддибирова.

Магомеддибирову грозит до семи лет лишения свободы

Блогер из Дагестана Магомеддибир Магомеддибиров, который содержится в одном из астраханских СИЗО, объявил голодовку с требованием справедливого расследования его дела.

Видеосюжет об этом минувшей ночью на своей странице в Instagram* опубликовал дагестанский телеканал ННТ.

"После шести месяцев заключения я не вижу иного выхода кроме как объявить голодовку и с сегодняшнего дня я не буду есть ничего", – сказал Магомеддибиров на видео.

На кадрах ролика он показан стоящим за решеткой, разговор с ним ведется по видеосвязи.

Блогер ранее был задержан по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". 9 июня журналисты ННТ узнали, что дело переквалифицировано с первой части на вторую – "Хулиганство группой лиц по предварительному сговору". На имущество Магомеддибирова наложен арест.

После переквалифицирования обвинения Магомеддибиров попросил своего отца, чтобы тот обратился к президенту России и главе Следкома с жалобой на незаконные действия со стороны астраханских силовиков, сказано в сюжете.

Часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство группой лиц по предварительному сговору" предусматривает до семи лет заключения.

Пользователей соцсети потребовали реакции властей и омбудсмена

Магомеддибир Магомеддибиров был задержан после того, как у него произошел в Астрахани дорожный конфликт с тренером по гандболу. Произошедшее было снято на камеру. На кадрах видно, что тренер первым ударил блогера. В результате драки Магомеддибиров получил сотрясение головного мозга. Но астраханские силовики задержали именно его, сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Пост о том, что Магомеддибир Магомеддибиров объявил голодовку в СИЗО, был опубликован на странице блогера в Instagram*, на которую подписано около 320 тысяч пользователей. На 09.50 мск 10 июня эта запись набрала 9360 отметок "Нравится" и 540 комментариев.

"Свободу невиновному", – потребовала krbbnnvva. "Отвратительно наблюдать за несправедливостью", – отметил rinat.mrbv.

"Вообще ни за что парня преследуют", – считает darkseide05. "Просто не могу даже на это смотреть. Позор", – подчеркнул пользователь futbolki_russiaa.

"У кого не случалось конфликтов на дороге? Наказали, оштрафовали? Для чего и почему человек в СИЗО шесть месяцев сидит? Объясните, почему он сидит шесть месяцев?" – написал psyneuro_doc.

"Где уполномоченный по правам человека? Где руководитель комитета по межнациональным отношениям? Ведь сколько таких дел по всей России, когда необъективно идет разбирательство. Сенаторы, депутаты... Где защитники народа?" – задался вопросом пользователь ab_19_73.

Тренер астраханского гандбольного клуба изложил свою версию дорожного конфликта

Главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин 13 декабря 2025 года рассказал РИА Новости, что у него произошел дорожный конфликт, в результате которого он был избит.

"Причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. Ранее его задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на этой же машине", – привело информагенство слова Заикина.

Инцидент произошел вечером, когда Заикин возвращался с тренировки. По словам тренера, водитель BMW подрезал его во время обгона, из-за чего автомобиль Заикина вылетел на обочину и был поврежден. Далее водитель BMW стал выламывать дверь машины Заикина и угрожать ему расправой.

На 09.50 мск на сайтах управления МВД по Астраханской области и следственного управления СКР по Астраханской области нет комментариев относительно жалобы Магомеддибира Магомеддибирова не несправедливое расследование его дела.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.