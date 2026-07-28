Отчет властей о борьбе с завышением цен на АЗС вызвал критику жителей Северной Осетии

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Чиновники и контролирующие органы должны сами следить за ценами на АЗС, не дожидаясь обращений жителей, заявили пользователи соцсети, комментируя отчет главы Северной Осетии о том, что он поручил направлять в МВД и прокуратуру информацию о необоснованном завышении цен на заправках.

Как информировал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок.

Пост о том, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в прокуратуру и МВД информацию о необоснованном завышении цен на топливо, 27 июля опубликовал Instagram*-паблик northossetia, на который подписаны около 386 тысяч пользователей. На 08.55 мск 28 июля эта запись набрала 124 отметки "Нравится" и 55 комментариев.

Пользователи, позиционирующие себя как жители Северной Осетии, выразили недоумение по поводу того, что чиновникам необходимо сообщать о завышенных ценах, хотя контролировать их должны профильные органы.

"А сами они не с этой планеты? Зачем им носом тыкать?" – спросил gubaev35.

"Ну есть же органы, которые должны следить за этим", – отметил nikoloz__66.

"Все же эти заправки знают, где завышены цены. Пусть проверят", – считает posuda_vladikavkaz_15.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что поручение приведёт к реальным изменениям. "Очередные иллюзии, скорее всего. В нашей стране любят такими словами кидаться. Я имею в виду данный пост", – считает alim_batsezhev.

"Смысл что-то поручать, если ничего не могут изменить? Ах да, надо же проявлять заботу о народе, тем более выборы скоро", – отметил пользователь maelzyg.

Часть комментаторов сочла реакцию властей и антимонопольной службы запоздалой.

"Что-то антимонопольная служба двигается медленнее черепахи. Сколько эта ситуация уже продолжается, а они только сейчас что-то куда-то отправили", – написал kastuev_v.

"Сегодня увидел?" – спросил administrator_inst.

"Давно пора", – подчеркнул yurij3308.

Другие пользователи поддержали поручение и призвали привлекать владельцев АЗС к ответственности за необоснованное повышение цен.

"Меняйло прав на все сто процентов. Нельзя позволять превращать жизненно важный ресурс в инструмент спекуляции. Прокуратура должна быстро объяснить владельцам АЗС: так работать нельзя. Хочется видеть, какие для них установят меры наказания", – считает kaz_kabis.

"Любые попытки заработать на людях во время сложной ситуации должны пресекаться. Это абсолютно справедливо, и хочется надеяться, что все эти меры сработают", – заявил kazhugaev.

Комментаторы указали, что высокие цены особенно тяжело отражаются на людях с низкими доходами.

"Обычные люди не должны переплачивать только потому, что кто-то решил воспользоваться ситуацией. Может, теперь они придут в себя хоть чуть-чуть", – считает marishasanakoeva.

"Зарплаты у многих маленькие, а цены высокие. На ценники и тарифы ЖКХ власти тоже могли бы обратить внимание. Сколько можно издеваться над людьми? Нам детей обувать и одевать уже сложно", – написала olec.hka001.

Пользователи также предложили распространить подобный контроль на стоимость жилья, коммунальные тарифы, воду и газ.

"А на необоснованно завышенные цены на жильё в Северной Осетии куда жаловаться?" – спросил vik_7524.

"Ещё надо про ЖКХ написать!" – считает salamangra123.

"А вода не жизненно важная? Ведь нам, осетинам, подарила её природа, и мы не возим её в бочках. Почему из-за повышения цены на неё нельзя обратиться в прокуратуру?" – спросил пользователь alba_no72.

Напомним, 24 июля более четверти АЗС Северной Осетии остались без топлива. Власти ограничили продажу бензина жителям других регионов 20 литрами за одну транзакцию, тогда как жители республики могут приобрести до 40 литров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что цены на горючее в республике вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Однако пользователи соцсети указали, что реальная стоимость топлива на АЗС значительно выше, а также пожаловались на очереди и отсутствие бензина в вечернее время.