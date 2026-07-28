×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 28 июля 2026

Отчет властей о борьбе с завышением цен на АЗС вызвал критику жителей Северной Осетии

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и контролирующие органы должны сами следить за ценами на АЗС, не дожидаясь обращений жителей, заявили пользователи соцсети, комментируя отчет главы Северной Осетии о том, что он поручил направлять в МВД и прокуратуру информацию о необоснованном завышении цен на заправках.

Как информировал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок.

Пост о том, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в прокуратуру и МВД информацию о необоснованном завышении цен на топливо, 27 июля опубликовал Instagram*-паблик northossetia, на который подписаны около 386 тысяч пользователей. На 08.55 мск 28 июля эта запись набрала 124 отметки "Нравится" и 55 комментариев.

Пользователи, позиционирующие себя как жители Северной Осетии, выразили недоумение по поводу того, что чиновникам необходимо сообщать о завышенных ценах, хотя контролировать их должны профильные органы.

"А сами они не с этой планеты? Зачем им носом тыкать?" – спросил gubaev35.

"Ну есть же органы, которые должны следить за этим", – отметил nikoloz__66.

"Все же эти заправки знают, где завышены цены. Пусть проверят", – считает posuda_vladikavkaz_15.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что поручение приведёт к реальным изменениям. "Очередные иллюзии, скорее всего. В нашей стране любят такими словами кидаться. Я имею в виду данный пост", – считает alim_batsezhev.

"Смысл что-то поручать, если ничего не могут изменить? Ах да, надо же проявлять заботу о народе, тем более выборы скоро", – отметил пользователь maelzyg.

Часть комментаторов сочла реакцию властей и антимонопольной службы запоздалой.

"Что-то антимонопольная служба двигается медленнее черепахи. Сколько эта ситуация уже продолжается, а они только сейчас что-то куда-то отправили", – написал kastuev_v.

"Сегодня увидел?" – спросил administrator_inst.

"Давно пора", – подчеркнул yurij3308.

Другие пользователи поддержали поручение и призвали привлекать владельцев АЗС к ответственности за необоснованное повышение цен.

"Меняйло прав на все сто процентов. Нельзя позволять превращать жизненно важный ресурс в инструмент спекуляции. Прокуратура должна быстро объяснить владельцам АЗС: так работать нельзя. Хочется видеть, какие для них установят меры наказания", – считает kaz_kabis.

"Любые попытки заработать на людях во время сложной ситуации должны пресекаться. Это абсолютно справедливо, и хочется надеяться, что все эти меры сработают", – заявил kazhugaev.

Комментаторы указали, что высокие цены особенно тяжело отражаются на людях с низкими доходами.

"Обычные люди не должны переплачивать только потому, что кто-то решил воспользоваться ситуацией. Может, теперь они придут в себя хоть чуть-чуть", – считает marishasanakoeva.

"Зарплаты у многих маленькие, а цены высокие. На ценники и тарифы ЖКХ власти тоже могли бы обратить внимание. Сколько можно издеваться над людьми? Нам детей обувать и одевать уже сложно", – написала olec.hka001.

Пользователи также предложили распространить подобный контроль на стоимость жилья, коммунальные тарифы, воду и газ.

"А на необоснованно завышенные цены на жильё в Северной Осетии куда жаловаться?" – спросил vik_7524.

"Ещё надо про ЖКХ написать!" – считает salamangra123.

"А вода не жизненно важная? Ведь нам, осетинам, подарила её природа, и мы не возим её в бочках. Почему из-за повышения цены на неё нельзя обратиться в прокуратуру?" – спросил пользователь alba_no72.

Напомним, 24 июля более четверти АЗС Северной Осетии остались без топлива. Власти ограничили продажу бензина жителям других регионов 20 литрами за одну транзакцию, тогда как жители республики могут приобрести до 40 литров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что цены на горючее в республике вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Однако пользователи соцсети указали, что реальная стоимость топлива на АЗС значительно выше, а также пожаловались на очереди и отсутствие бензина в вечернее время.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
23:25, 27 июля 2026
Меняйло привлек силовиков к анализу цен на топливо
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:51, 27 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
АЗС "Газпром" в Северной Осетии. Скриншот фото "Яндекс.Карты".
20:00, 26 июля 2026
Власти Северной Осетии отчитались о борьбе с повторными заправками на АЗС
23:59, 24 июля 2026
Жители Северной Осетии назвали нестабильной ситуацию с бензином
Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:37, 24 июля 2026
В Северной Осетии ограничили продажу топлива для жителей других регионов
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
17:44, 10 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Таможня добро не дает. О проблемах при пересечении границы в Верхнем Ларсе
Фото
12:19, 12 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Северной Осетии взялись за короткие юбки
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Магсад Багиров. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=_l72kcKAVSY
28 июля 2026, 05:00
Блогер арестован в Азербайджане за неэтичное поведение

Выращивание роз в Армении. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=W2K9CraAMjc
28 июля 2026, 03:01
Россельхознадзор сообщил об уничтожении партии свежих роз из Армении

Участники акции в Тбилиси. Скриншот публикации https://www.facebook.com/photo/?fbid=1723946605671549&set=pcb.1723946732338203 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
27 июля 2026, 23:58
Активист с плакатом об Иванишвили задержан в Тбилиси в 607-й день протестов

Кадр изучение фотографии награждения Саакашвили Чигладзе на подлинность. Фото: "Детектор мифов" /https://mythdetector.com/ka/giorgi-tchighladzis-da-mikheil-saakashvilis/
27 июля 2026, 21:53
Кампания фейков запущена в соцсетях после инцидента с туристками в Телави

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше