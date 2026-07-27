Меняйло привлек силовиков к анализу цен на топливо

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Глава Северной Осетии поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок.

Как писал "Кавказский узел", МинЖКХ Северной Осетии совместно с крупнейшими операторами автозаправочных станций подключат камеры видеонаблюдения к ведомственной системе, чтобы не допустить заправки дважды одного и того же автомобиля.

Жители Владикавказа и Моздока 20 июля сообщили, что цены на топливо на части АЗС частных сетей в Северной Осетии немного снизились, однако дефицит бензина и очереди на федеральных заправках сохраняются. По словам водителей, рост расходов на топливо вынуждает их экономить на других статьях семейного бюджета. По состоянию на сегодня, более четверти АЗС республики не имели никакого топлива; власти республики объявили, что продажа бензина жителям других регионов ограничивается 20 литрами за транзакцию, тогда как местные жители могут заправлять до 40 литров. При этом Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

В Антимонопольной службе региона сообщили, что ежесуточно мониторят цены на бензин и уже направили предупредительные письма шести собственникам АЗС. Кроме того, в ближайшее время в республике возобновят работу восемь несетевых заправок, что позволит разгрузить очереди на АЗС. Об этом было сказано на аппаратном совещании с главой Северной Осетии, передает "Основа".

"Предупредительные письма не всегда быстро срабатывают. Там, где балуются собственники, подавайте документы в прокуратуру и МВД", - заявил Меняйло на совещании.

Глава Северной Осетии потребовал от соответствующих структур вмешаться в ситуацию с ажиотажным ростом стоимости газобаллонного оборудования и его установки. После начала топливного дефицита ценник на ГБО с 35 тысяч вырос вдвое. Он также поручил проверить сертификаты качества и установки ГБО, так как установленное кустарным способом оборудование может привести к печальным последствиям.

Меняйло также обратил внимание на недавний инцидент на одной из заправок, где взорвалась машина с газобаллонным оборудованием. "Если цены растут, то виновата власть. Хотя у нас нет рычагов влияния на ценообразование. Но эти самые цены устанавливают наши с вами земляки, воспользовавшись тем, что автомобилисты массово начали устанавливать ГБО", - сказал Меняйло.

По словам главы, цены на топливо пока остаются стабильными, а поставки не сокращаются, в некоторых случаях даже увеличиваются. Однако он потребовал сохранять резервный запас топлива.

На сайте, созданном МинЖКХ Северной Осетии для информирования о наличии топлива на АЗС, приведены данные по 53 заправкам в республике. По последней информации, никакого топлива нет на 23 заправках, на шести есть лишь дизельное топливо, АИ-95 в наличии на 16 заправках. Все виды топлива есть лишь на АЗС в селе Октябрьское и на Архонском шоссе во Владикавказе.