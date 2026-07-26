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20:00, 26 июля 2026

Власти Северной Осетии отчитались о борьбе с повторными заправками на АЗС

АЗС "Газпром" в Северной Осетии. Скриншот фото "Яндекс.Карты".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МинЖКХ Северной Осетии совместно с крупнейшими операторами автозаправочных станций подключат камеры видеонаблюдения к ведомственной системе, чтобы не допустить заправки дважды одного и того же автомобиля. 

Как писал "Кавказский узел", жители Владикавказа и Моздока 20 июля сообщили, что цены на топливо на части АЗС частных сетей в Северной Осетии немного снизились, однако дефицит бензина и очереди на федеральных заправках сохраняются. По словам водителей, рост расходов на топливо вынуждает их экономить на других статьях семейного бюджета. По состоянию на сегодня, более четверти АЗС республики не имели никакого топлива; власти республики объявили, что продажа бензина жителям других регионов ограничивается 20 литрами за транзакцию, тогда как местные жители могут заправлять до 40 литров. 

При этом Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

МинЖКХ Северной Осетии совместно с крупнейшими операторами автозаправочных станций подключит камеры видеонаблюдения к ведомственной системе .

Это позволит в режиме реального времени выявлять случаи, когда один и тот же автомобиль пытается повторно заправиться на одной АЗС в обход действующих ограничений. В таких случаях в заправке будет отказано.

Мера направлена на контроль соблюдения правил отпуска топлива и обеспечение его равномерной доступности для всех потребителей и введена по решению главы республике Сергея Меняйло, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Обстановка с топливом в Северной Осетии. Скриншот фото от 20.00 мск 26.07.26, https://eirc15.ru/map/Министерство на своем ресурсе, посвященном наличию топлива на АЗС республики, стало размещать данные о последнем обновлении информации. По части АЗС свежей информации не поступало неделю и более, некоторые передали информацию несколько дней назад.

За последние сутки приведена актуальная информация по 18 АЗС, расположенных в разных районах и городах республики, данные передали 15 АЗС «Газпром», две АЗС «Ацамаз» и одна заправка в селе Октябрьском.

Так, по последним данным, никакого топлива нет на трех заправках, на двух есть лишь дизельное топливо, АИ-95 в наличии на семи заправках, все виды топлива есть лишь на АЗС в селе Октябрьское.

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Автор: "Кавказский узел"

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