Подростки в Алагире самостоятельно устранили дефект на дороге

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Пятеро подростков в Алагире засыпали гравием дорожную яму, которую профильные службы не устраняли более двух лет. Жители Северной Осетии, комментируя в соцсети инициативу подростков, назвали их поступок достойным уважения и раскритиковали местных чиновников.

В Алагире пятеро подростков самостоятельно засыпали яму на дороге, которую профильные службы не устраняли в течение двух лет, сообщил один из жителей.

Его рассказ 19 июля привел Instagram*-паблик "chp_vladikavkaz". "Юноши из Алагира самостоятельно заделали большую яму, которая была больше двух лет на повороте с Аллеи", – сказано в публикации.

К посту прикреплено фото, на котором показаны пять подростков, которые держат в руках лопаты, на асфальте видны следы гравия. Комментируя эту публикацию, пользователи, позиционирующие себя в качестве жителей Северной Осетии, раскритиковали чиновников.

"Юноши делают работу вместо правительства и администраций? Не это ли признаки хаоса и катастрофы?" – написал timu.r7121.

"Молодцы! Зато правительство ничего не делает", – считает krosh_15rus.

"К АМС Алагира вопросов, как полагаю, нет?" – спросил blackeaman.

"Штраф! За порчу государственного имущества. Ямы должны быть заделаны по ГОСТу. И обязательно с оттоком денежных средств в карманы чиновников из госказны. Они заделали как минимум миллион двести тысяч прибыли к какому-нибудь чиновнику", – сыронизировал пользователь dem_tattoo1.

Другая часть комментаторов похвалила подростков. "Золотые мальчишки", – написал пользователь allak1151.

"Молодцы, ребята", – отметил пользователь samwelkeyan.

"Такими парнями нужно гордиться. Спасибо вам большое. А администрации города пусть будет стыдно. Хотя о чём я?" – указала svetlana_mamsurova3108.

"Кавказский узел" также писал, что жители Северной Осетии ранее неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой и благоустройством. Так, 25 июня 2025 активисты указали, что в республике есть проблемы с общественным транспортом и электроснабжением, происходят постоянные отключения и аварии на линиях электропередачи.

Недовольство жителей Северной Осетии вызывали и другие решения властей в сфере благоустройства и развития городской инфраструктуры. В июле 2024 года, у владикавказцев вызвали недовольство планы властей по застройке Водной станции. Работы предполагали вырубку леса, горожане сочли, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на сторону жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний.

Позже по проекту строительства зоны развлечений возле Водной станции был выявлен ряд нарушений, а в суд подан иск с требованием отменить строительство.

В мае 2025 года суд признал недействительными инвестсоглашения и договоры аренды земель вокруг Водной станции во Владикавказе.