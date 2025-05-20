Власти обжаловали решение о запрете строительства вокруг Водной станции во Владикавказе

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Арбитражный суд признал недействительными инвестсоглашения и договоры аренды земель вокруг Водной станции во Владикавказе, где предполагалось построить аквакомплекс и апарт-отель. Власти обжаловали это решение.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля владикавказцы выступили против благоустройства властями территории Водной станции. Работы предполагают вырубку леса, горожане заявили, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на строну жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний. Позже по проекту строительства зоны развлечений возле Водной станции был выявлен ряд нарушений, а в суд подан иск с требованием отменить строительство.

Администрация главы и правительства Северной Осетии, Минэкономики региона, а также мэрия Владикавказа подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда республики о признании незаконным выделение земли под строительство аквакомплекса в районе Водной станции.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках рассмотрит апелляцию 24 июня 2025 года, сообщили сегодня «КрыльяTV» со ссылкой на пресс-службу суда.

21 марта Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными инвестсоглашения и договоры аренды земель вокруг Водной станции. Эти участки предполагалось передать ООО «Габа» для реализации масштабного инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса, аквапарка, восстановления амфитеатра и благоустройства прилегающей территории. Земли были переданы по распоряжению республиканских властей без проведения торгов, что и послужило основанием для обращения в суд, поскольку были нарушены нормы природоохранного, земельного и градостроительного законодательства, проинформировала в тот же день "ОсНова".

Инвестор ООО «Габа», учитывая резонанс, отказался от инвестпроекта, говорится в публикации.

Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов посетовал, что в связи с уходом инвестора город лишился возможности благоустроить территорию.Мы видели перспективу развития территории Водной станции в следующем: современная общественная зона отдыха, аквапарк и амфитеатр, апарт-отели. Инвестор за свои средства все это должен был построить. Но сейчас у него пропало всякое желание этим заниматься. Тема практически ушла. А жаль. Чтобы привести в нормальное состояние Зеленый театр, нужен 1 млрд рублей. Где их взять, скажите? А в городе нет концертного зала", - привел его слова 26 декабря 2024 года Telegram-канал "Осетия".

Глава Минстроя Северной Осетии Марат Бетанов заявил, что если инвестор не реализует проект по застройке Водной станции, то республика будет выплачивать инфраструктурный бюджетный кредит, следует из видео, которое 26 марта опубликовал Telegram-канал "КрыльяTV". Благоустройство территории было Водной станции. Инвестор планировал построить там гостиницу. На данный момент эти планы пока что приостановлены, они окончательно не отменены, потому что есть определенные условия на этой территории, что можно на ней строить. Я думаю, инвестор как-то перегруппируется и возможно будет удовлетворять требованиям данной территории. В принципе, этот проект еще не умер", - сказал он.