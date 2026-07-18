Отчет властей о запасе топлива вызвал скепсис у жителей Северной Осетии

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Власти Северной Осетии рапортовали, что в республике запаса топлива достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на него. Местные жители, комментируя этот отчет властей в соцсети, потребовали вместо демонстрации цифр обеспечить наличие бензина на АЗС. Также они пожаловались на увеличение стоимости горючего.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля жители Северной Осетии рассказали, что продолжают сталкиваться с дефицитом бензина на крупных сетевых автозаправках. Одни водители проводят в очередях по несколько часов, чтобы заправиться на федеральных сетевых АЗС, другие предпочитают покупать более дорогое топливо на частных АЗС, где очередей практически нет. Стоимость бензина на коммерческих заправках в отдельных случаях почти вдвое выше, указали водители. По их мнению, введение системы заправки по четным и нечетным дням могло бы уменьшить очереди.

Instagram*-паблик northossetia 17 июля опубликовал ролик, на кадрах которого председатель комитета Северной Осетии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий отчитался о запасах топлива в республике. Также он отметил, что объемы его реализации увеличились.

"На нефтебазах в наличии имеется 3487 тонн бензина и 2457 тонн дизельного топлива. <…> Прорабатываются дополнительные меры для недопущения осложнения обстановки", – сказал Хоружий.

Жители Северной Осетии, комментируя этот ролик, усомнились, что озвученные властями сведения соответствуют ситуации на АЗС. Также они потребовали от чиновников конкретных результатов вместо демонстрации цифр.

"Очереди говорят о другом! Кому эти цифры нужны?" – задался вопросом tsfa2319.

"Зачем нам эта информация? Дайте людям бензин", – написал kokoev_tour.

Некоторые комментаторы критически оценили работу чиновников. "Что с вами не то? Может, лучше вам не работать?" – спросила kolieva__olga.

"У нас нефтепродуктов всегда должно быть в достатке", – отметил 391__amir.

Одна из пользовательниц рассказала, что провела в очереди на АЗС несколько часов. "Сегодня утром я простояла два часа в очереди на Зотова, на "Роснефти", чтобы заправиться. Это так, для информации", – отметил пользователь iris_flowers_vld.

Часть комментаторов обратила внимание на стоимость топлива. "Цены лучше контролируйте!" – указала asiattokumaeva.

"Почему задираете цены?" – спросил batraz1262.

"Почему на газ меняется цена каждый день, не говоря уже о бензине?" – задался вопросом valeratsagolov.

Напомним, 15 июля жители Северной Осетии рассказали, что на крупных сетевых АЗС бензин обычно дешевле, однако водителям приходится проводить в очередях от нескольких минут до нескольких часов.

По их словам, стоимость АИ-95 на заправках "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" составляет около 67, 70 и 72 рублей за литр соответственно. На коммерческих заправках 15 июля АИ-95 продавался по 100-115 рублей за литр, а в Моздоке его стоимость, по словам местного жителя, достигала 140 рублей.

Дизтопливо на сетевой АЗС во Владикавказе стоило около 75 рублей за литр, при этом разница в цене между сетевыми и частными заправками достигала примерно 20 рублей. Водители также сообщили о подорожании автомобильного газа: его стоимость выросла примерно на 7-8 рублей и на 15 июля составляла около 25 рублей за литр. Некоторые автомобилисты отмечали, что более дорогое топливо на частных АЗС можно приобрести без очереди.