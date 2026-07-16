Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку на службу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Хизира Бухурова к году колонии за неявку на службу в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Бухурову вменяли неявку на службу в период мобилизации продолжительностью свыше десяти суток, но не более месяца (часть 3.1 статьи 337 УК России). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, 14 апреля 2026 года Бухуров без уважительных причин не явился к установленному времени в пункт организованного убытия воинской части, дислоцированной в Моздоке. До 2 мая он “проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства”, где его обнаружил сотрудник военной комендатуры. Дома военнослужащий провел 18 дней.

При назначении наказания суд учел, что Бухуров “осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном”. Одновременно суд принял во внимание, что подсудимый совершил тяжкое преступление против военной службы, “отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки”, говорится в сообщении пресс-службы Нальчикского гарнизонного военного суда на странице “Вконтакте”.

Бухуров приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор. Признал ли Бухуров вину, в сообщении суда не указано.

В сообщении суда указана только фамилия осужденного, в картотеке Нальчикского гарнизонного военного суда обвиняемым по этой статье значится Хизир Бухуров. Дело поступило в суд 9 июля и было рассмотрено за одно заседание в закрытом режиме, приговор вынесен 15 июля.

Причины закрытого рассмотрения не уточняются. Возраст, воинское звание и место жительства Бухурова, а также номер воинской части в сообщении суда не указаны. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Равиля Садыкова к одному году заключения, а военнослужащего Идриса Хашагульгова, который отсутствовал в части девять месяцев, - к пяти годам.