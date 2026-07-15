Судебные тяжбы Пашиняна стали поводом для спора между пользователями соцсети

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Никола Пашиняна следует привлечь к ответственности за предполагаемый подкуп избирателей, так как во время парламентских выборов неоднократно сообщалось о нарушениях, отметила часть пользователей Facebook*, комментируя его иск к оппонентам. Другие комментаторы заявили, что оппозиция проиграла, поскольку народ Армении поддержал действующую власть.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подал иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Нацсобрания Софии Овсепян. От Марукяна он потребовал извинений, а от Овсепян также и компенсации. Пашинян считает клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов. 12 июля стало известно, что в суд поступили иски к Пашиняну с требованием опровергнуть заявление о том, что соперники "Гражданского договора" "получили 100% голосов путем подкупа избирателей". Один из заявителей – архиепископ Баграт Галстанян.

Пользователи соцсети высказали противоположные оценки

Пост о том, что в отношении Пашиняна в суд поступили два иска с требованием опровергнуть слова о подкупе избирателей, 13 июля был опубликован на странице "Кавказского узла" в Facebook*. На 12.20 мск 15 июля эта запись набрала 329 отметок с реакцией пользователей и 203 комментария. Часть пользователей заявила, что судебные разбирательства должны быть инициированы против самого Пашиняна.

"Это против него надо возбудить дело за подкуп избирателей, и главное за предательство Армении и армянского народа", – написал Владимери Кахциани.

"Все, кто выбрал оппозицию, должны также подать в суд на Пашиняна за клевету, а также все оппозиционные партии и их ведущие представители – не вместе, а все по отдельности", – заявила Ariadna Markiza.

"На этого человека сотни уголовных дел надо возбудить", – считает Garik Bago.

Некоторые комментаторы заявили, что обвинения в подкупе избирателей следует адресовать действующей власти. "Да он сам больше подкупил, чем другие! В трезвом уме его бы не выбрали! Хотя знаем, как прошли выборы – обманным путем", – написала Марина Мосоян.

"Ложь о подкупе сознательного населения республики – это ложь правящей клики", – заявил Ripsik Nersesjan.

Другие пользователи, напротив, подчеркнули, что нарушения допускала именно оппозиция. "Для кого "секрет", что оппозиция раздавала взятки? И нечего из себя "святош" ставить", – написал пользователь Էլինա.

"Преступной пророссийской оппозиции на выборах даже подкупы избирателей не помогли. Народ сделал свой правильный выбор", – подчеркнула Stella Arutynyan.

Часть участников обсуждения поддержала действия Пашиняна и назвала его борьбу с коррупцией оправданной.

"Пашинян – народный лидер, браво, так держать", – написала Serine Grigoryan.

"Пашинян молодец", – написал Gnel Aleksanyan.

В комментариях также спорили о легитимности выборов и их итогах.

"Это были самые грязные выборы, они переплюнули бывших в миллион раз", – заявила Гаяне Мхитарян.

"Народ сделал свой правильный выбор", – считает Stella Arutynyan.

"Уверяю вас, что 70% населения Армении выступили против действующей власти", – написал Ripsik Nersesjan.

Выборная кампания в Армении прошла в напряженной обстановке

В Армении во время парламентских выборов неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел по фактам отмывания денег и подкупа жителей. В частности, провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что только за 7 июня силовики задержали 50 ее сторонников.

После того, как партия Пашиняна победила на выборах, были арестованы ряд оппозиционеров. 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. 9 июня были взяты под стражу двое кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна – Ваге Егиазарян и Сусан Бадоян, 18 июня был арестован члена "Сильной Армении" Давид Газинян.

15 июня стало известно, что бывшему президенту Роберту Кочаряну не позволили покинуть Армению. 6 июля следователи провели обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Позже он был арестован.

Преследованию подверглись не только лидеры оппозиции, но и рядовые ее сторонники. Так, 22 июня группа переселенцев из Карабаха провела акцию в Ереване около здания Антикоррупционного суда, на которой выступила в поддержку координатора благотворительных программ и сторонника партии "Сильная Армения" Геворга Хамояна. Ранее Хамоян был арестован по делу о подкупе избирателей.

Участники акции заявили, что Хамоян оказывал благотворительную помощь переселенцам из Карабаха еще несколько лет назад. У этих людей нет армянского гражданства, а сам Хамоян тогда еще не был сторонником какой-либо партии.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".