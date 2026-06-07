"Процветающая Армения" сообщила о задержании 50 сторонников партии в день выборов

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Силовики задержали 50 сторонников "Процветающей Армении", заявили в партии, считающейся одной из наиболее пророссийских на текущих выборах в армянский парламент.

Как информировал "Кавказский узел", ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел по фактам отмывания денег и подкупа жителей. 6 июня число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200. Сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

Сегодня, в день выборов в парламент Армении, силовики задержали 50 сторонников "Процветающей Армении", сообщил председатель партии Гагик Царукян, слова которого привел News.am.

Об этом Царукян рассказал журналистам после того, как проголосовал на одном из избирательных участков. Он назвал действия силовиков безосновательными и выразил уверенность в победе оппозиции на выборах. "Мы победим, уже победили. Кандидата в премьер-министры выдвинет та сила, которая наберет больше всего голосов", – привел сегодня слова Царукяна 168.am.

Напомним, партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна являются ключевыми конкурентами на выборах, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Выборы в парламент фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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