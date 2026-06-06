Граждане Армении объяснили мотивы своего выбора перед голосованием

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Подавляющее большинство опрошенных “Кавказским узлом” жителей Армении уверенно определилось, кому отдаст свой голос на выборах 7 июня. Недавние политические шаги России укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Как писал "Кавказский узел", действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Почти все опрошенные “Кавказским узлом” граждан Армении собираются прийти 7 июня на избирательные участки, причем подавляющее большинство из них давно и уверенно определились с выбором. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

34-летний программист Арам Саргсян из Еревана, отец двух детей, четко определился, за кого проголосует 7 апреля. “На выборы пойду обязательно, с выбором определился, буду голосовать за действующую власть. Считаю, что Пашинян ведет страну к реальной независимости, открывая нам двери в Европу. Давление России только укрепило мое мнение: нам нужно как можно скорее уходить от этой зависимости и диверсифицировать экономику, даже если сейчас будет тяжело”, - сказал он.

45-летний Самвел Минасян из Ехегнадзора занимается садоводством и закупкой удобрений. Он уверенно заявил, что на выборы пойдет, но пока колеблется между вариантами.

“На выборы пойду, но пока сомневаюсь между несколькими новыми силами. За Пашиняна или старых голосовать точно не буду. Правильным считаю курс, где экономика не страдает из-за политики. Российские санкции и угрозы по газу очень сильно давят на карман, я в растерянности: с одной стороны, обидно за такое отношение Москвы, с другой наши власти сами подставили фермеров”, - признался мужчина.

50-летняя Мариам Григорян из Ванадзора работает швеей на городской текстильной фабрике города. По словам женщины, весь ее коллектив поддерживает Пашиняна.

“На выборы пойду, буду за действующего премьера. Наша фабрика открылась благодаря правительству, он лично присутствовал на открытии. Пашинян не идеален, но при нем у нас хотя бы есть свободные выборы, мы не боимся быть избытыми или обворованными шишкой из окружения какого-то чиновника. Мы это пережили благодаря Пашиняну",- сказала она.

31-летний врач-стоматолог из Еревана Давид Геворгян также четко знает, кого поддержит. “Участвовать буду, проголосую за Пашиняна. Стране нужен мир и западные стандарты жизни. Ситуация с запретами на клубнику и томаты со стороны РФ на мое решение повлияла прямо: я увидел, что экономическое оружие Москвы направлено против простых людей. Выход один - интеграция с ЕС”, - заявил он.

25-летняя Элен Гаспарян из Аштарака работает график-дизайнером и поддерживает курс европейскую интеграцию. “На выборы иду, голосую за действующую власть. Мой выбор в пользу европейского вектора стал только тверже после действий России”, - отметила она.

47-летний Тигран Аветисян из Капана работает учителем в школе. На предстоящих выборах у него нет сомнений. “Да, пойду и поддержу Пашиняна. Самое главное сейчас - сохранить суверенитет Армении, а он не боится говорить правду ОДКБ и Москве. Из Капана мы наблюдали за российскими миротворцами, знаем как они защищали армян Арцаха. Пусть сказки не рассказывают и обратно забирают своего Карапетяна",- сказал он.

19-летний Карен Хачатрян из Гюмри учится на архитектора в Ереване. “Пойду на выборы, мой голос за команду Пашиняна. Агрессивная риторика Москвы и проблемы с газом меня не пугают, наоборот - это доказывает, что мы на правильном пути. Пора перестать быть вассалами и строить отношения с Западом”, - поделился он.

68-летний Армен Саакян из Раздана находится на пенсии, а в прошлом работал инженером. “На выборы иду, выберу Пашиняна. Пусть трудно, пусть газ подорожает, но мы должны остаться независимым государством. Агрессивные заявления из Москвы и блокировка фур на границе - это попытка узурпации. Голосую за независимый курс”, - заявил пенсионер.

30-летняя Анна Киракосян из Еревана находится в декретном отпуске, до этого она работала менеджером по туризму. Она пока сомневается, за кого голосовать. “На выборы, наверное, пойду, но конкретную партию называть отказываюсь, так как еще сомневаюсь. Правильный курс - это баланс, нельзя ссориться ни с кем. Проголосую за новую молодую силу”, - рассказала молодая мать, отказавшись назвать конкретного фаворита.

39-летняя Наира Мкртчян из Арташата ведет домашнее хозяйство и ухаживает за матерью с инвалидностью. “Лекарства для нее стали бесплатными, медицина тоже стала доступной, пенсию прибавили. Я проголосую за Пашиняна, но очень хотела бы, чтобы в его команде появилось больше умных людей. А давление РФ, запреты на овощи и цветы на границе только подтвердили, что нас наказывают за демократический выбор. Это окончательно отвернуло меня от пророссийского курса”, - сказала она.

35-летняя Лилит Карапетян из Абовяна владеет небольшим продуктовым магазином и одна воспитывает ребенка. “На выборы пойду, проголосую за партию Гагика Царукяна. Бизнесу нужна стабильность и предсказуемость, а он серьезный бизнесмен. Экономическое давление со стороны РФ меня пугает, многие даже хлеб не смогут купить, если все подорожает. Нужна сила, которая вернет баланс и спасет экономику”, - считает она.

48-летний Сурен Арутюнян из Севана настроен против европейского вектора. “Мой голос за Карапетяна. Считаю правильным курс на сильную экономику при сохранении нормальных отношений с соседями и ЕАЭС. Нынешний кризис с российскими запретами на рыбу и овощи - это прямой результат провала дипломатии Пашиняна. Страна катится в пропасть, нам нужны прагматики”, - считает он.

60-летний Левон Петросян из Гюмри, ветеран Первой карабахской войны, работает мастером по ремонту обуви. Он тоже твердо определился со своим кандидатом. “На выборы пойду, буду голосовать за блок “Армения” Кочаряна. Только при нем была сильная армия, безопасность и стабильные цены на газ. Нынешнее давление РФ и угрозы - это закономерное следствие антироссийской политики Пашиняна. Кочарян сможет вернуть уважение Москвы и обеспечить безопасность границ”, - сказал ветеран.

Сторонницей второго президента назвалась и 52-летняя Гоар Багдасарян из Еревана. Женщина раньше занимала должность бухгалтера в государственной поликлинике, а теперь безработная. “Пойду на выборы, поддержу Кочаряна. Нам нужна жесткая рука и безопасность, а не пустые обещания про Европу. Пашинян губит страну ради западных кураторов. При Кочаряне нас уважали, и экономика росла”, - объяснила она.

29-летний Артур Мелконян работает продавцом в магазине одежды. Он сообщил, что давно определился с выбором. “На выборы пойду, проголосую за Армана Татояна. Он юрист, бывший защитник прав человека, и сможет вернуть в страну законность и порядок без популизма. Давление России на мое мнение повлияло в том ключе, что Армения оказалась совершенно беззащитной. Европа нам поможет? Да, видим как нам помогают”, - высказался молодой человек.

33-летняя Сона Мовсисян из Ванадзора занимается переводами на фрилансе. “На выборы пойду, мой выбор - Эдмон Марукян. Это мой земляк, правильным взвешенный, грамотный человек. Какой курс он выберет, такой и поддержу”, - сказала она.

26-летний автомеханик Нарек Даниелян из Эчмиадзина настроен против действующей власти. “На выборы иду, буду за ДОК Вардана Гукасяна. Нам нужно полностью сменить всю эту верхушку, они все врут. Очень жаль, что Гукасян в тюрьме. Кстати его тоже Пашинян посадил, они потребовали от США задержать его. И шаги против церкви тоже Пашинян начал. Он - лицо позора и поражений, его надо убрать из власти”, - уверен он.

63-летний Гагик Симонян из Мартуни работает строителем в Ереване. Мужчина не уверен, пойдет ли голосовать, и отказывается называть партии. “Пойду ли на выборы, еще не решил, все надоели. Конкретные силы называть не хочу. Курс должен быть мирным, чтобы молодые не погибали и работа была”, - заключил он.

41-летний Ваган Торосян из Еревана руководит строительной компанией. На выборах он решил поддержать пророссийскую силу. “Обязательно пойду, буду за “Сильную Армению” Самвела Карапетяна. Нам нужны прагматичные экономисты у власти, способные привлечь крупные инвестиции, а не дилетанты. Последние события с Ларсом и газом меня очень пугают: нынешняя власть разрушает связи с ключевым экономическим партнером, ведя страну к нищете. Нужно уметь договариваться с Россией, а не устраивать шоу”, - аргументировал он.

42-летняя учительница начальных классов из Армавира Ануш Оганян поддерживает европейский политический курс. “Да, на выборы пойду и проголосую за Пашиняна. Он пытается защитить наш суверенитет, и альтернативы ему я не вижу. Экономические санкции со стороны РФ, конечно, бьют по нам, но это наглый шантаж. России нельзя доверять, и мы должны держаться европейского курса”, - заявила она.