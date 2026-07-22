Беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске

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На промзоной в Невинномысске сбиты несколько беспилотников, сообщил сегодня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 18 на 19 июля после атаки беспилотников в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошли два пожара. Возгорание было полностью потушено только вечером 21 июля.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что силы ПВО отражают налет беспилотников, которые нацелены на промзону в Невинномысске.

По его словам, сбиты уже несколько БПЛА. Владимиров призвал не приближаться к их обломкам и не снимать кадры с мест их падения. Подробностей инцидента, а также информации о возможных пострадавших он не сообщил.

Напомним, что запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

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