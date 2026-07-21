Выросло число пострадавших от отравления в Ставропольском крае

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Около ста туристов и сотрудников базы отдыха в Ставрополье обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Два человека остаются в больнице, семерых выписали из стационара.

Как информировал "Кавказский узел", в Новоселицком округе Ставропольского края 79 человек обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. Специалисты Роспотребнадзора выявили в пробах с пищеблока местной базы отдыха "Золотые пески" бактерии сальмонеллы.

Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в Ставропольском крае выросло до 97 человек. Часть пострадавших - сотрудники базы отдыха, расположенной на водохранилище Волчьи Ворота близ Новоселицкого, но в основном заболели отдыхавшие на этой базе туристы, сообщило 20 июля краевое управление СКР.

“В медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный", - цитирует сообщение ведомства “Интерфакс-Юг”.

Большинство заболевших лечатся амбулаторно, госпитализированы были только девять человек, в том числе трое детей. Семерых пациентов к вечеру 20 июля выписали, лечение в стационаре продолжают два человека.

Вероятным источником распространения инфекции следователи считают продукцию одного из мясокомбинатов Ставрополья: возбудитель сальмонеллеза был найден как в пробах готовых блюд, так и в замороженных продуктов.

Работа гостиничного комплекса приостановлена. “В нем проведена дезинфекционная обработка открытых и закрытых территорий", - добавили в следственных органах.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (236 УК РФ). При отсутствии летальных исходов среди пострадавших эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ.