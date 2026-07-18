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19:01, 18 июля 2026

До 53 человек выросло число госпитализированных после отравления на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние 53 госпитализированных после отравления пациентов оценивается как средней степени тяжести, сообщил Минздрав Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в Новоселицком округе Ставропольского края 80 человек обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления, шесть из них гооспитализированы. Сотрудники Следкома и прокуратуры рапортовали о проверках.

В Ставропольском крае 53 человека были госпитализированы с 13 по 17 июля в результате отравления на базе отдыха. Случаи острой кишечной инфекции также зафиксированы у 11 жителей других регионов РФ.

"По состоянию на 16:00 мск 18 июля 2026 года в медицинские учреждения Ставропольского края обратились 79 человек, включая 25 детей. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа, - пишет Минздрав в своем Telegram-канале.

С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно.

По данным Управления Роспотребнадзора на 16:00 мск 18 июля 2026 года, случаи острой кишечной инфекции также зафиксированы у 11 жителей других субъектов РФ.

"Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме. Ведётся медицинское наблюдение", - отчиталось ведомство.

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Автор: "Кавказский узел"

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