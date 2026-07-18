До 53 человек выросло число госпитализированных после отравления на Ставрополье

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Состояние 53 госпитализированных после отравления пациентов оценивается как средней степени тяжести, сообщил Минздрав Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в Новоселицком округе Ставропольского края 80 человек обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления, шесть из них гооспитализированы. Сотрудники Следкома и прокуратуры рапортовали о проверках.

В Ставропольском крае 53 человека были госпитализированы с 13 по 17 июля в результате отравления на базе отдыха. Случаи острой кишечной инфекции также зафиксированы у 11 жителей других регионов РФ.

"По состоянию на 16:00 мск 18 июля 2026 года в медицинские учреждения Ставропольского края обратились 79 человек, включая 25 детей. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа, - пишет Минздрав в своем Telegram-канале.

С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно.

По данным Управления Роспотребнадзора на 16:00 мск 18 июля 2026 года, случаи острой кишечной инфекции также зафиксированы у 11 жителей других субъектов РФ.

"Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме. Ведётся медицинское наблюдение", - отчиталось ведомство.