Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье увеличилось вдвое

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С симптомами отравления к врачам обратились 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе.

Как информировал "Кавказский узел", в Новоселицком округе Ставропольского края 40 человек обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. Сотрудники Следкома и прокуратуры рапортовали о проверках.

В медучреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе. 21 из них – несовершеннолетний, шесть человек госпитализированы. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет, сообщило сегодня следственное управление СКР по Ставрополью.

Следователи возбудили уголовное дело о массовом заболевании посетителей гостиничного комплекса Волчьи Ворота около села Новоселицкого. Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей.

Сотрудники Следкома и Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы. "Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха", – сказано в сообщении.