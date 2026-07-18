40 человек отравились на базе отдыха в Ставропольском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На базе отдыха в Новоселицком округе произошло массовое отравление, известно о 40 пострадавших. Сотрудники Следкома и прокуратуры рапортовали о проверках.

По данным правоохранительных органов, в Ставропольском крае несколько десятков человек обратились к врачам с жалобами на признаки отравления.

Как уточнили в правоохранительных органах, за медпомощью обратились порядка 40 постояльцев гостиничного комплекса, передал сегодня "Интерфакс".

Инцидент произошел в Новоселицком округе, прокуратура края организовала проверку. "Будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – процитировало агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Массовое отравление произошло на базе отдыха, сообщил сегодня ТАСС. "За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления", – привело агентство слова сотрудника правоохранительных органов.

С признаками кишечной инфекции к врачам обратились посетители одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого. Работа базы отдыха временно приостановлена, следователи проводят проверку по признакам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отметила сегодня пресс-служба СКР по Ставропольскому краю на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в результате пищевого отравления в Астрахани один человек умер, еще 35 были госпитализированы. 5 июля стало известно, что у трех сотрудников астраханского гастронома "Михайловский", продукцию которого употребляли жертвы массового отравления, обнаружены бактерии сальмонеллы. 7 июля из инфекционной больницы в Астрахани были выписаны последние два пациента, госпитализированные после отравления.