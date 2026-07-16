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12:42, 16 июля 2026

Боец со Ставрополья убит в военной операции

Георгий Белобров. Скриншот фото администрации Кировского округа от 15.07.26, https://t.me/akgo_18/31342

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Белобров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 961 бойца из Ставропольского края.

Как писал «Кавказский узел», к 13 июля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 960 бойцов из Ставропольского края, власти Кировского округа сообщили тогда, что в зоне СВО убит Владимир Балановский.

Георгий Белобров убит в военной операции, он похоронен в станице Старопавловской, сообщила 15 июля администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале. Подробности его биографии в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 961 бойца из Ставропольского края.

28 июня власти Кировского муниципального округа сообщили, что в зоне СВО убит Дербеш Волошин.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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