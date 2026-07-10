×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:27, 10 июля 2026

Житель Ставрополья обвинен в переводах денег запрещенной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед судом на Ставрополье предстанет житель села Левокумского, обвиняемый по статье о финансировании экстремистской деятельности. 

Обвиняемому 32 года. Мужчине вменяют финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, в августе 2021 года обвиняемый просматривал в интернете ролики о сборе средств для организации, запрещенной и ликвидированной в России по решению суда. Зная о ее статусе, мужчина с августа по декабрь 2021 года совершил пять переводов на ее счет, сообщила прокуратура Ставрополья в своем Telegram-канале. 

Следком Ставрополья в своем пресс-релизе характеризует обвиняемого как человека, придерживающегося “радикальных взглядов”, не уточняя, в чем эти взгляды заключаются. По данным ведомства, он полностью признал вину и раскаялся. 

Дело направлено в Нефтекумский районный суд. В картотеке на сайте суда имя обвиняемого скрыто.

Название организации и суммы переводов в официальных сообщениях не раскрываются. По статье о финансировании экстремистов жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана  экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени. 

Так, в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение. По итогам пересмотра, состоявшегося в марте, Дыбе назначили штраф в 300 тысяч рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
21:27, 6 июля 2026
Россиянин осужден в Ставрополе за сотрудничество с украинской разведкой
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54, 14 июня 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Сотрудники силовых структур задерживают подозреваемого. 29 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/su_skr26/7686
19:10, 29 мая 2026
Уроженец Ставрополья получил срок по делу о финансировании ИГ*
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 7 мая 2026
Режим беспилотной опасности объявлен в регионах ЮФО и СКФО
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
22:58, 4 мая 2026
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Последствия оползней в Уркарахе. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
10 июля 2026, 21:22
Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом

Алеко Элисашвили. Фото: https://minval.az/news/124543420
10 июля 2026, 18:39
Алеко Элисашвили приговорен к 13 годам по делу о терроризме

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 июля 2026, 14:44
Защита добивается переквалификации обвинения по делу Джикаевой

Самир Ашуров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
10 июля 2026, 12:44
Апелляционный суд  утвердил отказ оппозиционеру Самиру Ашурову в УДО

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше