Житель Ставрополья обвинен в переводах денег запрещенной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед судом на Ставрополье предстанет житель села Левокумского, обвиняемый по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Обвиняемому 32 года. Мужчине вменяют финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, в августе 2021 года обвиняемый просматривал в интернете ролики о сборе средств для организации, запрещенной и ликвидированной в России по решению суда. Зная о ее статусе, мужчина с августа по декабрь 2021 года совершил пять переводов на ее счет, сообщила прокуратура Ставрополья в своем Telegram-канале.

Следком Ставрополья в своем пресс-релизе характеризует обвиняемого как человека, придерживающегося “радикальных взглядов”, не уточняя, в чем эти взгляды заключаются. По данным ведомства, он полностью признал вину и раскаялся.

Дело направлено в Нефтекумский районный суд. В картотеке на сайте суда имя обвиняемого скрыто.

Название организации и суммы переводов в официальных сообщениях не раскрываются. По статье о финансировании экстремистов жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени.

Так, в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч.

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение. По итогам пересмотра, состоявшегося в марте, Дыбе назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.