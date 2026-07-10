Военный из Дагестана убит на Украине

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Арсен Абдулхаджиев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2030 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля власти и силовики официально признали убитыми не менее 2029 участников военной операции на Украине из Дагестана.

О вручении ордена Мужества брату убитого в военной операции Арсена Абдулхаджиева отчиталась сегодня администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Орден передал глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Подробности биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2030 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине июня власти Хасавюрта сообщали, что в зоне СВО убит Раджаб Джамалдинов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.